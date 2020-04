Diese 5 Fortnite-Gegenstände kommen möglicherweise bald ins Spiel

Deadpool in Fortnite

Der Wartungs-Patch für Fortnite vom 8. April war zwar klein, aber einige große Änderungen waren tief in den Spieledateien verborgen, was den Verdacht auf weitere Änderungen im Battle Royale in den kommenden Wochen aufkommen ließ.

Der Patch für Fortnite vom 8. April diente eher dazu, Leistungsprobleme zu beheben, als neue Inhalte in das Spiel einzuführen. Mit der nächsten Saison am Horizont und dem bevorstehenden Deadpool-Event gab es nicht viel hinzuzufügen. In Zukunft könnte es jedoch einige aufregende Änderungen geben, da Data Miner neue Elemente aufdecken, die in den kommenden Patches hinzugefügt werden können.

Das Deadpool-Event in Fortnite ist in vollem Gange, aber diese durchgesickerten Gegenstände könnten enthüllen, was als nächstes kommt.

Fortnite: Dataminer entdeckten neue Gegenstände

Die fünf Elemente wurden von “Spedicey1” im eher leeren Wartungsupdate vom 8. April entdeckt. Während sie derzeit nur als Code-Strings existieren – ohne verfügbare Bilder -, haben die Spieler jetzt möglicherweise eine kleine Vorstellung davon, was sie erwartet.

Zu den unveröffentlichten Gegenständen gehören ein neuer Raketenwerfer, Tornado-Granaten, detaillierte Upgrade-Stationen, eine Klonmaschine und ein Tuckerständer.

Die vollständige Liste der gefundenen Zeichenfolgen und Beschreibungen von Spedicey:

WID_Athena_LumpyRug (neuartiger Raketenwerfer)

WID_ShakingTurtle (Tornado-Granate)

AGID_Wumba (detaillierte Upgrade-Stationen)

AGID_CoolMammoth (Klonmaschine)

Athena_ChuckleSaddleItem (Tuckerständer)

Elemente, die in die Spieledateien aufgenommen werden, bedeuten jedoch nicht, dass wir auch wirklich damit spielen dürfen. Einige dieser neuen Ausrüstungsgegenstände werden in Fortnite möglicherweise nie das Licht der Welt erblicken.

Einige dieser Änderungen könnten jedoch die Entwicklung des Metas des Battle Royale erschüttern. Das wäre nicht das erste Mal, das verhältnismäßig zu starke Gegenstände dem Spiel hinzugefügt werden.

Einige dieser neuen Funktionen werden frühestens mit Patch v12.40 implementiert, der am 14. April veröffentlicht wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir einige dieser Elemente für einige Zeit nicht sehen werden.