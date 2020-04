Fortnite: Er ist angekommen – das Deadpool-Event ist da

Fortnites Überkreuzungen mit Marvel endeten nicht mit Thanos. Deadpool ist schon seit Ewigkeiten am Rande des Spiels und es sieht so aus, als ob der Super-(Anti)-Held, der die vierte Wand durchbricht, bald sein richtiges Debüt geben wird. Das neue Deadpool-Event soll offiziell morgen beginnen. Es ist also Zeit, bis zur Veröffentlichungszeit herunterzuzählen.

Laut einem Tweet aus dem offiziellen Bericht kommen starten heute „Musik, Tacos und eine ganze Menge Deadpool“ in Fortnite. Wie genau das Ereignis aussehen wird, bleibt abzuwarten, vorausgesetzt es treten keine größeren technischen Probleme auf.

Fortnite Patch 12.30 wurde Anfang dieser Woche live geschaltet und bereitete die Bühne für die Übernahme von Deadpool.

That's right baby! Deadpool is in the game. Just need to complete his Challenges this week and voila, he's yours.

Even antiheroes have to heed the call 😏 pic.twitter.com/ARLR2fG8lx

— Fortnite (@FortniteGame) April 3, 2020