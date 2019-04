Thanos fand letztes Jahr in einem begrenzten Zeitmodus seinen Weg in Fortnite. Das Event war eine tolle Überraschung für Fans des Battle-Royale-Titels. Zum Finale der Infinity-Film-Reihe des Marvel Cinematic Universe (kurz MCU), Avengers: Endgame, kehrt der Titan zurück ins Spiel.

Epic scheint den Erfolg sehr bald zu wiederholen. Dataminder „Skin-Tracker“ (via Twitter) fand neue Referenzen im Quellcode von Fortnite Version 8.30, welches kürzlich erschienen ist. In dem ursprünglichen „Iteration Modus“, konnte Thanos’s Infinity Gauntlet irgendwo in der Spielwelt zufällig landen. Wer die Waffe aufgehoben hatte, konnte zu Thanos werden.

Es ist noch unklar, ob der von Endgame-inspirierte Modus in ähnlicher Weise funktionieren wird, obwohl es möglich ist, dsas Epic einige Änderungen vollziehen wird. So bleibt die Sache auch frisch und neu. Avengers: Endgame kommt gegen Ende des Monats in die Kinos, also erwartet in Kürze die offizielle Nachricht für den Modus in Fortnite: Battle Royale.