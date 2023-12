Avengers: Endgame – Tony Stark soll nicht magisch zurückkommen

In einem Interview mit Vanity Fair hat sich MCU-Chef Kevin Feige kürzlich zu Robert Doney Jr. und dessen klimatischem Ende in Avengers: Endgame geäußert. Nachdem erst vor kurzem das Gerücht die Runde machte, dass Marvel überlegt, die originalen drei Haupthelden zurückzubringen, scheint nun jedoch die Absage zu kommen (via IGN).

“Wir werden diesen Moment beibehalten und ihn nicht noch einmal anfassen”, so Feige. Er betont dabei, dass Tony Starks Tod niemals auf magische Art und Weise rückgängig gemacht werden soll. Demnach würde das nur das klimatische Ende schmälern, dass Iron Man und knapp fünfzehn Jahre an MCU-Planung in Avengers: Endgame geschenkt bekommen haben.

“Wir haben alle viele Jahre lang sehr hart gearbeitet, um diesen Moment zu erreichen, und wir würden ihn niemals auf magische Weise ungeschehen machen wollen.”

Dennoch muss angemerkt werden, dass Feige die Rückkehr von Robert Downey Jr. als Iron Man nicht völlig ausschließt. Seine Aussage könnte demnach auf viele Weisen interpretiert werden. Vorstellbar sind demnach – nachdem Filme wie Doctor Strange 2 und Spider-Man: No Way Home die Tür geöffnet haben – Multiverse-Varianten des beliebten Charakters. Wie bedeutend Downeys Abschied am Ende von Avengers: Endgame war, bestätigten indes auch die Regisseure des Film, Joe und Anthony Russo.

“Wir hatten uns bereits am letzten Drehtag unter Tränen verabschiedet. Alle hatten sich emotional weiterentwickelt […] Wir versprachen ihm, dass es das letzte Mal sein würde, dass wir ihn dazu zwingen würden, das zu tun – für immer. […] Das war eine schwierige Sache für ihn, wiederzukommen, um diese Rolle zu übernehmen […] Als er zurückkam, drehten wir auf einer Bühne direkt gegenüber der Bühne, auf der er für Tony Stark vorgesprochen hatte. Seine letzte Zeile als Tony Stark wurde also buchstäblich ein paar hundert Meter von seinem ursprünglichen Vorsprechen entfernt gedreht, durch das er die Rolle bekommen hatte.”

Abstieg nach Avengers: Endgame?

Derzeit steht es jedoch nicht gut für das MCU. So reiht sich momentan ein Flop an den Kinokassen nach dem anderen. The Marvel kam dabei so schlecht an, dass bisher sogar das Produktionsbudget nicht eingespielt ist. Weit vergangen scheinen die Tage, an denen Avengers: Endgame kurze Zeit den Titel als erfolgreichster Film aller Zeiten hielt. Auch wir spekulierten schon, ob die Zeit von Marvel schlicht vorbei ist. Die Rückkehr eines ihrer größten Helden, konnte daher genau das sein, was das MCU gerade braucht.