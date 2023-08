TV & Kino: Marvel hat die Haltestelle übersehen

Sie werden sich davon nie wieder erholen

Erinnert ihr euch daran, als alle begeistert waren von der kulturellen Dominanz von Marvel? Als man ins Kino gestürmt ist, sobald nur Marvel auf dem Plakat stand? Es fällt schwer, sich an eine Zeit zu erinnern, als zehn weitere Jahre neuer Superheldenfilme mit immer stärker vernetzten Geschichten und Charakteren noch aufregend und nicht deprimierend waren. Das Marvel Cinematic Universe ist verantwortlich für einige der besten Genre-Filme der letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber seine goldene Ära schwindet, und das Endgame des MCU könnte näher sein, als man einst dachte.

Während die Kinos ums Überleben kämpfen und eine kritische Wunde nach der anderen erleiden, sind die Zuschauer immer weniger bereit, die meisten Blockbuster mit hohem Budget zu unterstützen. Die Gefahr, dass das gesamte Freizeitvergnügen des Kinogangs aussterben könnte, wird Filmfans dazu verleiten, alles Neue und Andersartige zu verfolgen. Mit einem überfüllten Markt und sich ständig wiederholenden Optionen werden die etablierten Studios gezwungen sein, zu innovieren oder zu sterben.

Wie steht es aktuell um Marvel in Kino und TV?

Marvel-Projekte haben unterdurchschnittlich abgeschnitten, auch wenn sie immer noch enorme Geldsummen einbringen. Die finanziellen Gewinne sind schwer zu erfassen. Ein anschauliches Beispiel ist wahrscheinlich “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Es war der erste Film von Phase Five. Die gesamte Phase Vier spielte sich im Schatten der anhaltenden Pandemie ab, die die Einnahmen mehrerer Filme beeinträchtigte. Der dritte Ant-Man-Film brachte 476,1 Millionen Dollar bei einem Budget von 200 Millionen Dollar ein. Das überstieg zwar die traditionellen Produktions- und Marketingkosten, aber Marvel hatte einen Break-even-Punkt von 600 Millionen Dollar an den Kino Kassen. Es verzeichnete einen Rückgang von 69% in der zweiten Woche. Die Kritiker waren auch nicht gnädiger und vergaben eine brutale positive Bewertung von 46% auf Rotten Tomatoes. “Guardians of the Galaxy Vol. 3” war bedeutend erfolgreicher, aber Ant-Man war nicht die erste Enttäuschung.

Das Problem bei den meisten Marvel-Veröffentlichungen ist nicht, dass sie kein Geld verdienen. Allein der Markenname garantiert ihnen hohe Einnahmen im neunstelligen Bereich. Das Problem ist, dass die Budgets außer Kontrolle geraten sind und ihr Ruf gesunken ist. Jeder Film muss das Dreifache oder Vierfache seines Produktionsbudgets einspielen, um als Erfolg zu gelten. Verschiedene Nicht-Marvel-Blockbuster haben mit ähnlichen Erwartungen zu kämpfen gehabt. Disney muss jedes Quartal Wachstum in der Bilanz zeigen, um seine Aktionäre zufrieden zu stellen. Das bedeutet, dass das Studio niemals Rückschritte machen kann. Jeder Film muss auf dem Erfolg des vorherigen aufbauen. Jeder Film und jede Streaming-Serie bildet die Grundlage für den nächsten großen Erfolg. Wenn diese Grundbausteine zu verfallen beginnen, könnte das gesamte Imperium auf dem absteigenden Ast sein.

Die übermäßige Verwendung von CGI hat Marvel geschadet. Marvels visuelle Effekte sind zu einem der am meisten kritisierten Elemente geworden. Das Studio verwendet mangelhaftes CGI, um Details nachzubilden, die leicht praktisch erfasst werden könnten. Es geht über die Verwendung von digitalen Kreationen für Action-Szenen und außerirdische Wesen hinaus. Marvel nutzt CGI, um leere Bürowände, menschenleere Straßen oder traditionelle Requisiten zu erstellen. Die übermäßige Abhängigkeit von computeranimierten Bildern bietet viele Vorteile. Das Publikum hat es jedoch satt, aber für Disney ist es zu verlockend, darauf zu verzichten. Eine Computergrafikumgebung kann ohne Nachdrehs verändert werden. Produzenten, Anwälte und Studiochefs können umfangreiche Neufassungen verlangen, ohne ein neues Set zu erstellen. Darüber hinaus sind Schauspieler oft nicht für Nachdrehs verfügbar, was das Studio dazu ermutigt, das Filmmaterial so wirkungsvoll wie möglich zu gestalten. Die noch bedenklichere Begründung hängt mit der unangenehmen Geschichte von Marvel und den VFX-Fachleuten zusammen.

Szenenbildner, Kostümdesigner, Maskenbildner, Friseure, Fahrer, Standortmanager, Scouts und viele andere Crewmitglieder sind mit Filmgewerkschaften verbunden. VFX-Künstler hingegen sind nicht gewerkschaftlich organisiert. Marvel hat eine Kultur des Missbrauchs seiner VFX-Profis geschaffen. Künstler berichten von brutalen Arbeitszeiten, häufigen Änderungen im letzten Moment und keiner Toleranz für das Verpassen absurder Fristen. Marvel hat von einem Studio verlangt, den dritten Akt eines Films einen oder zwei Monate vor dem geplanten Release neu zu erstellen und dann Künstler, die es nicht geschafft haben, auf eine schwarze Liste gesetzt. Als eines der größten Studios der Branche hat Marvel die Macht, die VFX-Profis, die ihre Filme sehenswert machen, zu drangsalieren und zu misshandeln. Die CGI-Künstler müssen sich ein Beispiel an jeder anderen Filmgewerkschaft nehmen.

Wann hätte Marvel sich aus dem Kino zurückziehen sollen?

Wenn ihr mich fragt, und mit dieser Meinung stehe ich weit nicht alleine da, wäre Endgame auch das perfekte Ende dieser Ära gewesen. Marvel hätte ein historisches Monument der Kino Geschichte geschaffen, wenn sie mit Endgame wirklich aufgehört hätten. Nicht nur weil dieser Film einer der größten Kino Erfolge des Studios und auch Filmhistorie ist. Sondern weil die gesamte Phase rund um die Infinity Steine damit perfekt abgeschlossen war. Jeder Aufbau in jedem Standalone Film, jeder Handlungs-Strang (ob alt ob neu) fügte sich in diesem epischen Finale zusammen. Das wäre sie gewesen. Die Endhaltestelle. Der perfekte Abgang. Leider machte Marvel sehr übereilt und auch überladen weiter.

Derzeit gibt es viele Herausforderungen, die Marvel bewältigen muss, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und qualitativ hochwertige Filme zu liefern. Leider ist das Studio eher bereit, alles niederbrennen zu lassen, als den Menschen, die ihr Geld verdienen, einen angemessenen Lohn zu zahlen. Die Streiks der WGA und SAG-AFTRA werden einen massiven Schlag für alle großen Studios bedeuten. Der letzte große WGA-Streik hat Film und Fernsehen für immer verändert. Dieser könnte das Medium neu gestalten. Marvel wird eines der größten Ziele sein. Wenn Marvel lieber sterben würde, als den Menschen, die sie reich machen, einen fairen Lohn zu versprechen, verdienen sie ihr Schicksal.

Marvel ist selbst für seine aktuellen Schwierigkeiten in TV und Kino verantwortlich. Jedes Problem, das sie haben, kann gelöst werden. Marvel hat es geschafft, an die Spitze der Unterhaltungsindustrie zu gelangen, indem sie kurzzeitig ihre Gier gezügelt haben, um später mehr Geld zu verdienen. Jeder andere Versuch mit dem Konzept des Filmuniversums ist gescheitert, weil die Studios über sich gestolpert sind und verzweifelt nach dem gegriffen haben, was Marvel hat. Wenn sie dieses Maß an Zurückhaltung wieder ausüben könnten, könnten sie einfach mit den Gewerkschaften verhandeln, den Menschen angemessene Löhne zahlen und Filmschaffenden die Möglichkeit geben, Kunstwerke zu schaffen, die neue und alte Fans anziehen. Die Welt wird abwarten müssen, ob das größte Ensemble von Superhelden sich selbst retten kann.