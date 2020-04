Fortnite: Season 3 verzögert sich

Fortnite Kapitel 2 Season 2 - (C) Epic Games

Fortnite-Spieler, die in der zweiten Season von Kapitel 2 aktiv waren, haben noch einige Wochen Zeit, um die mit Spionen gefüllte Beute der Saison zu genießen, nachdem sich die dritte Season von Kapitel 2 verzögert hat. Epic Games kündigte die Verzögerung in dieser Woche an und sagte, dass Kapitel 2 Season 2 nicht mehr wie ursprünglich geplant am 30. April enden wird. Stattdessen beginnt Kapitel 2, Season 3, am 4. Juni, was bedeutet, dass die Spieler in der aktuellen Saison etwa zwei Monate länger sind, als ursprünglich geplant. In den kommenden Wochen wurde mehr Inhalt versprochen, um die Spieler bis zum Beginn der nächsten Saison zu überraschen.

In der Ankündigung heißt es, dass die zweite Season von Kapitel 2 verlängert wurde, anstatt zu sagen, dass sich die dritte Season dieses Kapitels verzögert hat. Das Ergebnis ist jedoch in beiden Fällen das gleiche, da die Spieler länger an der zweiten Season teilnehmen werden. Der neue Plan sieht vor, die dritte Season am 4. Juni zu starten.

Fortnite: Mehr Inhalte für die zweite Season in Planung

Um die Spieler zu beschäftigen, kann die Community laut Epic Games vor Beginn der dritten Season mehr Inhalte erwarten. Einige davon sind die üblichen Anreize wie Bonuserfahrungen, während andere eine Überraschung bleiben, bis sie angekündigt werden. Es gibt einige Leaks, wie einen neuen Choppa-Killer, aber das sind nur Gerüchte.

“Bis dahin gibt es in der aktuellen Saison viele Inhalte”, sagte Epic Games. “Wir haben mehrere Spiel-Updates auf dem Weg, die neues Gameplay, neue Herausforderungen, Bonus-XP und ein paar weitere Überraschungen bieten!”

Die erste Season von Kapitel 2 wurde vor Beginn der zweiten Season ähnlich verlängert. Die erste Season des zweiten Kapitels begann letztes Jahr und begann mit dem Black-Hole-Event, das “anscheinend” für immer stattgefunden hat. Schlußendlich bis Februar dieses Jahres. Eine Erklärung, warum diese aktuelle Season verlängert wurde, wurde nicht geteilt, daher ist unklar, welche Teile der dritten Season, wenn überhaupt, betroffen waren, um die Verzögerung zu verursachen.

Fortnite: Holt euch Deadpool

Diejenigen, die mit dieser Season bereits fertig sind, mögen die Nachrichten nicht begrüßen, aber für diejenigen, die noch mehr zu tun haben, ist es keine so schlechte Sache. In dieser Season wurde Deadpool zusammen mit anderen Deadpool-ähnlichen Skins eingeführt, die die Spieler freischalten können.

Chapter 2 – Season 2 has been extended. Plenty more coming this season: fresh gameplay, new Challenges, bonus XP & more! Additional info here: https://t.co/H5Obesm3qf — Fortnite (@FortniteGame) April 14, 2020

Fortnite ist für Smartphones, PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 verfügbar.