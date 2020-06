Fortnite: Weiterer Leak zu Season 3 deutet auf massive Veränderungen

Fortnite: Kommt eine bekannte Funktion neu zurück? - (C) Epic Games

USA – Fortnite-Leaks sind immer einige der aufregendsten Teile des Spiels. Epic Games muss nicht einmal Ankündigungen necken, sondern einen neuen Patch veröffentlichen und es Dataminern ermöglichen, langsam Hinweise darauf zu geben, was als nächstes kommt. Epic musste jedoch nicht einmal beim neuesten Fortnite-Leak helfen, da PlayStation dies anscheinend im Auftrag von Epic getan hat. Ein großes Gerücht, das in Bezug auf die nächste Staffel herumwirbelt, könnte nun als Ergebnis dieses Leaks bestätigt werden.

Das fragliche Leak besteht aus zwei Bildern. Das erste ist ein Bannerbild, ein Kunstwerk mit dem Fortnite-Logo. Die zweite ist nur eine dünnere Version derselben Kunst. Auf dem Bild schwebt der Schlachtbus über einem riesigen Gewässer. Im Hintergrund wächst eine sehr kleine Insel mit drei Palmen. Das Bild enthält nichts anderes. Es ist nur eine ganze Menge Wasser. Wie wir bereits vermutet haben.

PlayStation bestätigt quasi die bisherigen Fortnite-Leaks zu Season 3

Die Folge des Leaks ist, dass diese durchgesickerten Bilder Werbung für die kommende Staffel von Fortnite sind. Mit anderen Worten, Fortnite wird bis zu dem einen oder anderen Grad mit Wasser überflutet. Offensichtlich ist eine vollständig überflutete Fortnite-Map nicht spielbar, sodass vermutlich genügend Inseln, Boote und Trümmer vorhanden sind, um sicherzustellen, dass die Spiele voller Action bleiben.

Sorry I overslept but Playstation just leaked some Season 3 icons and here they are pic.twitter.com/gqCsQ9s8OX — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) June 1, 2020

In der Fortnite-Community wird seit einiger Zeit eine überflutete Karte gemunkelt. Dataminer haben in den letzten Patches unterstützende Beweise gefunden, einschließlich einer aktualisierten Animationen zum Schwimmen unter Wasser.

Wie sieht das Finale der zweiten Season von Fortnite aus?

Was genau die Flut verursachen wird, ist jedoch ein großes Rätsel. Die Rückkehr von Rift Beacons auf der Fortnite-Map hat impliziert, dass eine weitere große Katastrophe bevorsteht, jedoch keine spezifische Katastrophe. Es gibt eine beliebige Anzahl von Möglichkeiten, wie Wasser in die Gleichung eingeführt werden kann, um die Karte zu überfluten. Immerhin spielt man auf einer Insel, rundherum ist bereits Wasser.

Fortnite-Spieler müssen nicht lange warten, um herauszufinden, was in der nächsten Saison kommt. Tatsächlich sollte das Update in der vergangenen Woche erscheinen, nur damit sich Fortnite Season 3 verzögert. Das bedeutet, dass die dritte Season in der nächsten Woche erscheinen wird, solange Epic Games nicht beschließt, sie noch einmal zu verschieben. Angesichts des gegenwärtigen Zustands in den USA wäre eine weitere Verzögerung nicht unangemessen.

Fortnite ist ab sofort für PC, PS4, Switch, Xbox One und mobile Geräte verfügbar.