Fortnite: Der nächste “Doomsday” ist näher als den Fans lieb ist

Fortnite Kapitel 2 Season 2 - (C) Epic Games

Raleigh, USA – Bereits im Oktober 2019 hat Epic Games in Fortnite etwas Beispielloses getan. Sie haben ihr Spiel tagelang komplett geschlossen und den Spielern viele Fragen und ein Internet mit “Black Hole-Memes” hinterlassen. Es sieht so aus, als würden sie sich darauf vorbereiten, es wieder zu tun, sobald einige Doomsday-Geräte für das Battle Royale-Spiel durchgesickert sind.

Fortnite: Wie beendet Epic Games das zweite Kapitel?

Das Fortnite vor dem schwarzen Loch (oder Kapitel 1) war eine völlig andere Karte als das, was Spieler heute sehen, wenn sie sich einloggen. Nachdem das Spiel quasi explodiert war, loggten sich die Spieler ein, um nur ein Schwarzes Loch zu sehen, und konnten mehrere Tage lang nicht Fortnite spielen. Danach begann Kapitel 2, das unter dem Thema Spionage stand und etwas Großes hervorzubringen scheint. Der “Pleasant Park” und andere Teile der Karte wurden in den letzten Wochen geringfügig geändert, was auf große Änderungen hindeutet.

Fornite: Ein neues Doomsday-Gerät deutet auf das Ende hin!

Der Reddit-User, Jonathan287, entdeckte ein neues Doomsday-Gerät im Doom Room in Fortnite‘s Menü. Obwohl es derzeit nicht auf der Karte ist, fügt das Erscheinungsbild dieses Geräts den Hinweisen auf ein Doomsday-Ereignis, das auf das Battle Royale-Spiel zusteuert, mehr Gerüchte hinzu. Zuvor fanden die Spieler Doomsday-Luken in “The Agency” in der Mitte der Karte, obwohl niemand sie öffnen konnte, selbst mit den Schlüsselkarten, die später im Spiel erschienen.

Epic Games: Wann startet die nächste Katastrophe?

Fortnite lässt viele Hinweise fallen, dass es zu einem katastrophalen Ereignis kommen wird, das entweder durch die Belastung zwischen Ghost- und Shadow-Fraktionen oder durch den seltsamen Kampf im den “Weeping Woods” zwischen Gnomen mit Teleskopen und Teddybären verursacht wird. Da das ganze Ende der Welt schon einmal gemacht wurde, scheint es, als würde Epic Games aus Raleigh (USA) es noch einmal versuchen, da es beim letzten Mal so viel Werbung gemacht hat. Den YouTube-Klicks könnte es gut tun, denn das Spiel hat in der letzten Zeit einiges an Aufmerksamkeit einbüßen müssen. Verschwinden die Fans aus dem Battle Royale-Titel?

Die Spieler raten, welche Änderungen aufgrund all dieser Doomsday-Gerüchte auf der Karte vorgenommen werden könnten. Es kann etwas mit einem Live-Ereignis zu tun haben, zu dem dies führt, oder vielleicht mit einer massiven Kartenänderung wie einem Update im Stil nach dem Atomkrieg. Ein wenig Fallout gefällig?

Fortnite: Benötigt das Battle Royale-Spiel wieder mehr Aufmerksamkeit?

Unabhängig von den bevorstehenden Änderungen wird Fortnite mehr Leute (Fans) ärgern, als es zum Reden bringt, wenn es nur vorhat, die Karte erneut in die Luft zu jagen und die Server für ein paar Tage herunterzufahren. Es mag einmal funktioniert haben, aber es scheint nicht die Art von Dingen zu sein, die ein zweites Mal erfolgreich sein würden. Hoffentlich ist dies der Beginn eines interessanten Updates und nicht nur ein weiterer Werbegag für Memes und Aufmerksamkeit.

Fortnite ist für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android, iOS, Microsoft Windows und Macintosh verfügbar. Die Battle Royale-Variante ist kostenlos spielbar. Derzeit kämpft das Spiel um Aufmerksamkeit, nachdem Call of Duty Warzone immer mehr Millionen Spieler erreicht.