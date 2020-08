PS4: Aktuelle Lifetime-Verkaufszahlen von Sony präsentiert

PlayStation 4 - (C) Sony

Die PlayStation-Konsolen haben es geschafft, mit jeder Generation ein immer größeres Publikum zu bekommen. Bis auf den Aussetzer der PS3. Aufgrund der vielen Exklusiv-Games schafft die PS4 in dieser Konsolen-Generation die klare Nummer Eins zu sein. Das Unternehmen, das hinter dem Franchise steht, hat nun bekannt gegeben, wie erfolgreich die Konsole ist.

Die ursprüngliche PlayStation wurde 1994 veröffentlicht und trat in einen wettbewerbsintensiven Markt ein. Durch die Implementierung von 3D-Grafiken und bahnbrechenden Titeln machte sich die PlayStation jedoch schnell einen Namen. Die folgenden Iterationen, die auf diesem Erfolg und dem Franchise aufbauen, sind zu einem führenden Unternehmen der Spielebranche geworden. In dieser Generation hat sich PlayStation auf dem Spielemarkt monopolisiert und anscheinend einen Vorteil aus der engsten Konkurrenz gewonnen.

PS4: So erfolgreich wie keine andere Konsole dieser Generation

Sony hat angekündigt, dass die PlayStation 4 seit ihrer Einführung im Jahr 2013 112,3 Millionen Einheiten ausgeliefert hat. Obwohl diese Verkäufe zurückgehen, ist dies eine unglaubliche Leistung. Die Verkäufe gehen wahrscheinlich zurück, da die Vorfreude auf die nächste Konsole im Franchise steigt und Sony erwartet, dass die PlayStation 5 ähnliche Auswirkungen wie die sehr beliebte PlayStation 4 hat. Das Unternehmen hat aufgrund der erwarteten Nachfrage bereits begonnen, die Produktion der PlayStation 5 zu steigern, und es wird interessant sein zu sehen, ob das Unternehmen ähnliche Techniken einsetzt, um Verbraucher einzuschwören.

Ein wesentlicher Teil der Strategie der PS4 waren exklusive Spiele. Dies hat sich für Sony und die Entwickler von Titeln als fruchtbarer Weg erwiesen. Der jüngste kommerzielle Erfolg von Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 zeigt, wie effektiv diese Strategie ist, Spiele als Vehikel für den Verkauf von Konsolen zu nutzen.

Sony setzt wohl weiterhin auf exklusive Games

Trotz des Erfolgs der letzten Spiele verlangsamt sich der Umsatz der PlayStation 4, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, wie stark sie sich bereits auf den Videospiele-Markt ausgewirkt hat. Mit über hundert Millionen ausgelieferten Einheiten scheinen die Verbraucher, die sich für die Konsole interessiert haben, gesättigt zu sein. In jedem Fall scheint Sony zuversichtlich in die nächste Generation zu sein und mit dieser beachtlichen Verkaufsstatistik zufrieden zu sein.

Es wird interessant sein zu sehen, ob PlayStation seinen Erfolg für eine weitere Generation wiederholen kann, aber die frühe Begeisterung für die nächste Generation und die neuen Spiele, die das Franchise anbietet, scheinen ein positives Zeichen zu sein. Die Zukunft sieht für das Franchise vielversprechend aus, und obwohl es keinen Zweifel gab, sieht es so aus, als hätte die PS4 diese Konsolengeneration dominiert.

Übrigens wird die kommende „State of Play“-Sendung Anfang August nicht die PS5 behandeln, sondern weitere PlayStation 4-Games. Die aktuelle Sony-Konsole ist also noch nicht „ausgestorben“.