Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Noch hat Sony Interactive Entertainment die PS6 nicht offiziell vorgestellt. Dennoch tauchen bereits erste Hinweise auf mögliche Funktionen der nächsten Konsolengeneration auf. Auslöser ist ein neues Patent, das sich mit einer interessanten Controller-Technologie beschäftigt.

Demnach arbeitet der Hersteller an Tasten, die ihren Widerstand dynamisch verändern können. Ähnlich wie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers könnten künftig auch normale Knöpfe unterschiedliche Druckpunkte und Widerstände bieten.

Wie bei allen Patenten gilt allerdings: Die Technologie wurde bislang nicht offiziell für die PlayStation 6 bestätigt.

Tasten könnten sich je nach Spiel verändern

Die Idee hinter dem Patent ist vergleichsweise einfach. Bestimmte Knöpfe des Controllers könnten ihren Widerstand situationsabhängig anpassen. In einem Rennspiel könnte sich beispielsweise das Betätigen einer Funktion schwerer anfühlen als in einem Actionspiel. Auch unterschiedliche Waffen, Fahrzeuge oder Spielmechaniken könnten über verschiedene Druckpunkte spürbar gemacht werden.

Bereits mit den adaptiven Triggern des DualSense-Controllers hat Sony Interactive Entertainment gezeigt, wie wichtig haptisches Feedback für das Spielerlebnis sein kann. Das neue Patent würde diesen Ansatz noch deutlich erweitern.

Der DualSense könnte erst der Anfang gewesen sein

Als die PlayStation 5 erschien, galten die adaptiven Trigger und das verbesserte Vibrationssystem als eine der größten Innovationen der Konsole. Viele Entwickler nutzten die Funktionen, um Schüsse, Bremsvorgänge oder andere Aktionen realistischer wirken zu lassen.

Sollte die neue Technologie tatsächlich umgesetzt werden, könnte der PS6 Controller diesen Weg konsequent weitergehen. Statt nur zwei Triggern würden dann möglicherweise zahlreiche Tasten individuelles Feedback liefern. Dadurch könnten Entwickler noch mehr Möglichkeiten erhalten, Spieler direkt über den Controller in die Spielwelt einzubinden.

Bis zur PS 6 dürfte es noch dauern

Trotz der spannenden Hinweise sollten Fans ihre Erwartungen vorerst im Zaum halten. Patente werden von Technologieunternehmen regelmäßig angemeldet, ohne dass die beschriebenen Funktionen später tatsächlich in einem Produkt landen.

Außerdem hat Sony die PS6 bislang noch nicht offiziell vorgestellt. Entsprechend gibt es auch keine bestätigten Informationen zur Hardware oder zu den geplanten Funktionen der nächsten Konsole. Dennoch zeigen solche Patente oft, in welche Richtung die Forschung und Entwicklung eines Unternehmens aktuell geht. Wahrscheinlich wird die Konsole erst 2028/29 auf den Markt kommen.

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