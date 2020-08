PS5-Ankündigungen beim kommenden State of Play? Fehlanzeige!

Im Format "State of Play" erzählt Sony über seine neuesten exklusiven Spiele

Nach mehreren Leaks über die Monate (und noch mehr von ihnen in der letzten Zeit ), dass Sony eine State of Play Sendung Anfang August veranstaltet, ist es jetzt offiziell bestätigt. Sony hat über die offizielle PlayStation-Seite auf Twitter eine Sendung zum State of Play für diesen Donnerstag, den 6. August, um 22:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bestätigt.

Sei aber nicht zu aufgeregt. Um die Nachrichten so klar und transparent wie möglich zu gestalten, hat Sony in seinem Ankündigung-Tweet kurz und bündig dargelegt, was wir von der Show erwarten sollten. Es wird keine neuen großen PS5-Ankündigungen geben – was angesichts der jüngsten Diskussion darüber, dass Sony über größere Spiele von Drittanbietern zu sprechen hat, eine kleine Überraschung ist.

State of Play im August: Was sollen wir also erwarten?

Nun, es wird einige Updates zu einigen Spielen und Indie-Titeln von Drittanbietern geben, die während des PS5-Enthüllungsereignisses im Juni gezeigt wurden, obwohl es sich nur um „Quick Check-Ins“ handelt. Hoffentlich hören wir noch mehr über Kena: Bridge of Spirits und Resident Evil 8 Village (das diesen Monat anscheinend einen neuen Trailer erhalten soll ).

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific! What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements!

Darüber hinaus wird der Fokus der Show offenbar in erster Linie auf Hardware der aktuellen Generation liegen. Sony sagt, dass sich die Sendung auf kommende PS4- und PSVR-Spiele konzentrieren wird. Es dürfte interessant sein zu sehen, ob es wichtige Ankündigungen für die PS4 geben wird, insbesondere nachdem PlayStation-Manager Eric Lempel kürzlich gesagt hat, dass für die Konsole der aktuellen Generation von Sony noch viel mehr zu erwarten ist.

Laut Sony ist die Episode über 40 Minuten lang und hat „eine großartige Aufstellung mit vielen neuen Gameplay-Filmmaterialien und anderen Spiel-Updates“ auf Lager. Es sollte also interessant sein, zu sehen, was sie auf Lager haben. Die kommende State of Play-Sendung werden wir auf jeden Fall für euch wieder mitverfolgen.