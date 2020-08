Gerücht: PlayStation 5 State of Play Event Datum im August durchgesickert

Im Format "State of Play" erzählt Sony über seine neuesten exklusiven Spiele

Sony-Fans warten gespannt auf Neuigkeiten zum nächsten PlayStation 5-Event. Gerüchte über mögliche Pläne von Sony schwirren herum, aber bisher hat das Unternehmen keinen offiziellen Kommentar zu dieser Angelegenheit abgegeben. Ein Reporter deutet jedoch an, dass das nächste PS5-Event näher als erwartet sein könnte. Wenn man ihrem Leak Glauben schenken will, wird Sony Anfang August eine Veranstaltung abhalten. Das Fenster liegt dabei zwischen dem 5. und 11. August.

Die Quelle ist Jeff Grubb von Games Rader, der den ganzen Sommer über Veranstaltungstermine bekannt gegeben hat. In der Tat hat er auch schon ein Fenster für das Event im Juni bekannt gegeben, das sich aufgrund einiger Ereignisse dann verschoben hatte.

Am 5. August hat Grubbs Kalender ein Event für „Rewatch GalaXy Quest“ eingetragen und am 11. August ist eine Veranstaltung namens „Frontier Showcase“. Auf der Liste befindet sich Sonys nächster State of Play zwischen diesen beiden Daten.

I have found the obelisk hidden within Jeff Grubb’s Summer Game Mess, and I now travel the universe reborn in the light of video games. It kinda sucks. pic.twitter.com/Q1rS5baY3K — grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020

Dieses Fenster würde sehr gut mit früheren Gerüchten übereinstimmen. Ein angeblicher Insider behauptete beispielsweise, dass der nächste PS5 State of Play am 6. August stattfinden würde. Der 6. August ist auch ein Donnerstag, der Wochentag, an dem Sony auch seine letzten Events durchgeführt hat.