René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Während die PlayStation 5 noch längst nicht am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist, sorgen neue Gerüchte bereits für Diskussionen rund um die nächste Konsolengeneration. Ein aktueller Leak behauptet nämlich, dass Sony bei der PlayStation 6 einen deutlich anderen Weg einschlagen könnte als bisher.

Statt einer einzelnen Konsole soll das Unternehmen angeblich gleich mehrere Geräte vorbereiten. Neben einer klassischen PS6 ist von einer günstigeren Variante und sogar einem eigenständigen Handheld die Rede. Sollte sich das bewahrheiten, könnte Sony seine bislang größte Hardware-Offensive seit dem Start der ersten PlayStation planen.

Drei Geräte statt einer Konsole?

Im Mittelpunkt der Gerüchte steht eine mögliche Dreiteilung der kommenden PlayStation-Familie. Demnach soll Sony an einer leistungsstarken Hauptkonsole arbeiten, die intern als Nachfolger der PS5 vorgesehen ist.

Zusätzlich wird über ein günstigeres Modell spekuliert, das einen niedrigeren Einstiegspreis ermöglichen könnte. Besonders spannend ist jedoch der angebliche Handheld. Anders als das aktuelle PlayStation Portal soll dieser Spiele offenbar nativ ausführen können und nicht nur auf Streaming setzen.

Damit würde Sony erstmals seit der PS Vita wieder ernsthaft in den Markt für tragbare Spielgeräte zurückkehren. Genau dieser Teil des Leaks sorgt derzeit für besonders viel Aufmerksamkeit.

Handhelds werden immer wichtiger

Die Gerüchte kommen nicht völlig überraschend. Der Erfolg von Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally und anderen Geräten hat gezeigt, dass mobile Gaming-Hardware derzeit stark gefragt ist.

Auch Sony dürfte diesen Trend genau beobachten. Ein leistungsfähiges Handheld könnte Spielern ermöglichen, ihre PlayStation-Spiele unterwegs zu nutzen und gleichzeitig stärker an das PlayStation-Ökosystem gebunden zu bleiben.

Gerade deshalb halten viele Beobachter einen neuen Handheld mittlerweile für deutlich realistischer als noch vor wenigen Jahren.

Noch viele offene Fragen

Trotz der zahlreichen Berichte bleibt Vorsicht angebracht. Sony hat bislang keinerlei Informationen zur PlayStation 6 veröffentlicht. Sämtliche technischen Daten, Preisangaben und Modellvarianten stammen derzeit aus der Gerüchteküche.

Mehrere Berichte berufen sich auf bekannte Hardware-Leaker wie KeplerL2 oder Moore’s Law Is Dead. Beide lagen in der Vergangenheit zwar mehrfach richtig, eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht.

Auch beim möglichen Erscheinungstermin herrscht weiterhin Unsicherheit. Während einige Quellen von 2027 ausgehen, halten andere mittlerweile sogar 2028 oder 2029 für möglich.

Sony könnte die Strategie grundlegend ändern

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, würde Sony seine bisherige Konsolenstrategie deutlich erweitern. Statt einer einzelnen Plattform könnte künftig ein ganzes PlayStation-Ökosystem aus mehreren Geräten entstehen.

Während Hardcore-Gamer zur leistungsstärksten Version greifen könnten, wäre ein günstigeres Modell für preisbewusste Käufer interessant. Das Handheld wiederum könnte neue Spieler ansprechen und bestehende Fans enger an die Marke binden.

Noch handelt es sich lediglich um Spekulationen. Dennoch sorgen die Berichte bereits jetzt für Aufmerksamkeit, denn die Vorstellung einer PS6-Familie mit Konsole und Handheld klingt für viele PlayStation-Fans äußerst spannend.

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