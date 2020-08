PS5: Sony kaufte sich wichtige Exklusiv-Titel bei Drittherstellern (Gerücht)

Der PlayStation 5-Controller von Sony: DualSense

In letzter Zeit wurde viel darüber gesprochen, dass Sony mit Exklusivitätsangeboten von Drittanbietern für die PS5 große Schritte unternimmt. Imran Khan von Kinda Funny (via Resetera.com) hat in letzter Zeit ziemlich viel darüber gesprochen und gesagt, dass es einen „Marathon“ exklusiver Ankündigungen von Drittanbietern geben wird und dass die Leute von vielen davon „schockiert“ sein werden.

Vor kurzem hat Khan die ResetEra Foren besucht, um etwas näher darauf einzugehen und möglicherweise einige interessante Details zu enthüllen. Ihm zufolge hat sich Sony an die meisten großen Drittanbieter in der Branche gewandt, um Exklusivitätsangebote zu erhalten, die von Angeboten für exklusive Inhalte – ähnlich den kürzlich für Marvel’s Avengers angekündigten – bis zu Spielen reichen, bei denen es sich ausschließlich um ein PS5-Konsolen-Exklusives Spiel handelt. Khan sagt, dass das Branding „PlayStation Advantage“, das wir kürzlich als erstes in einem Marvel’s Avengers-Trailer gesehen haben, und die Worte „Konsole exklusiv“ in naher Zukunft oft sehen werden.

PS5 exklusive Games von Drittherstellern soll es viele geben

Interessanterweise fügte er hinzu, dass sich auch Microsoft an mehrere Drittanbieter wandte, jedoch nicht bereit war, deren Angebotspreise zu erreichen, da Sony sie in erster Linie mit ziemlich hohen Zahlen angesprochen hatte.

„Es gibt keinen großen Dritten da draußen. Sony hat es versäumt, sich zu fragen, welche Art von Deals sie abschließen könnten. Einige hatten Inhalte, einige hatten Spiele, einige hatten Inhalte und Spiele“, schrieb Khan. „Es ist nicht so, dass Microsoft nicht bereit war anzubieten, sie wollten einfach nicht den geforderten Preis zahlen, weil Sony sich in erster Linie mit ziemlich hohen Zahlen näherte.“

„Das ‚PlayStation Advantage‘-Branding und der ‚Konsolen Exklusiv‘-Wortlaut werden in den nächsten Jahren viel Verwendung finden.“

Sony bereitet sich vor uns mehr über die exklusiven Deals in naher Zukunft zu verraten. Eine neue State of Play-Sendung sollten wir demnächst präsentiert bekommen.