PS5 DualSense-Detail stellt sich als ziemlich enttäuschend dar

Sony bietet Fans einen neuen Blick auf den DualSense-Controller der PS5 und enthüllt eine Funktion, die viele Spieler enttäuschen könnte. Die Fans waren sich über den Controller der Sony PlayStation 5 seit seiner ersten Veröffentlichung nicht sicher. Einige sagten, dass sie das meist weiße Design nicht mögen.

Sony hat die offizielle Website der PS5 aktualisiert und bietet einen 360-Grad-Blick auf den DualSense-Controller der Konsole. Der neue Look ermöglicht es den Fans, auf die Rückseite des Controllers zu schauen, wo sie sehen können, dass er völlig glatt ist und keine Zurück-Tasten enthält. Spieler verwenden normalerweise Zurück-Tasten, um kompliziertere Manöver in einem Spiel abzubilden. Einige Controller, wie der Xbox Elite Wireless Series 2-Controller, verfügen auch über Zurück-Tasten.

Dies ist die zweite enttäuschende PS5-Controller-Information, die Sony den Fans diese Woche zur Verfügung gestellt hat. Viele Spieler wurden enttäuscht, dass der DualShock-Controller der PS4 nicht mit PlayStation 5-Spielen funktioniert. Der Controller funktioniert nur mit einigen PS4-Spielen auf PS5, aber das hilft nicht denjenigen, die den DualShock als billigere Möglichkeit nutzen wollten, um lokalen Multiplayer auf der neuen Konsole zu ermöglichen? Gar nichts. Man ist also gezwungen weitere DualSense-Controller zu kaufen, wenn man lokal mit weiteren Spielern zusammen zocken möchte.

Die mangelnde DualShock-Kompatibilität wurde auch vom Xbox-Team auf Twitter verspottet. Der offizielle Xbox Twitter-Account erinnerte die Fans daran, dass vier seiner Controller, wie z. B. Xbox Elite Wireless-Controller, mit der Xbox Series X funktionieren werden. Es war ein ausgezeichneter Marketing-Gag. Die Reaktionen darauf zeigten auch die Frustration der PlayStation-Fans über die „Kompatibilitätsrichtlinie“ von Sony.

ICYMI: Xbox Series X is compatible with ALL Xbox One controllers across ALL games:

🎮 Official Xbox One Controllers

✨ Xbox Adaptive Controller

💪 Xbox Elite Wireless Controllers

🤝 ‘Designed for Xbox’ third-party Xbox One Controllers and headsets pic.twitter.com/V8e2RLzxa2

— Xbox (@Xbox) August 3, 2020