PS5 in Farbe? DualSense-Controller neckt neue Variante

Seit der PlayStation 2 hat sich Sony weitgehend an ein schwarzes Farbschema für seine PlayStation-Konsolen gehalten. Die kommende PS5 weicht jedoch stark von der Norm ab, da sowohl das Standardsystem als auch die volldigitale Version ein hellweißes Farbschema aufweisen. Bilder, die online die Runde machen, scheinen jedoch darauf hinzudeuten, dass es eine schwarze Farbvariante für den DualSense-Controller geben wird, was wiederum darauf hindeuten könnte, dass auch eine schwarze PlayStation 5 in Arbeit ist.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass eine schwarze PS5 eine der am häufigsten nachgefragten Farbvarianten von Fans ist. Viele hoffen also, dass diese durchgesickerten Bilder tatsächlich auf eine schwarze PlayStation 5-Konsole hinweisen. Es gibt jedoch einige Dinge zu berücksichtigen. Zum einen ist unklar, woher diese Bilder überhaupt stammen, daher ist es schwierig, ihre Legitimität zu überprüfen. Die Bilder enthalten auch einen Blick auf den scheinbar weißen DualSense-Controller, der ihnen etwas mehr Glaubwürdigkeit verleiht, aber dennoch sollten Fans ihn mit einem Körnchen Salz nehmen.

PS5 in schwarz von Sony? Die Fans würden es begrüßen!

Die andere zu berücksichtigende Sache ist, wann diese Bilder aufgenommen wurden. Es ist möglich, dass diese Bilder veraltet sind und aufgenommen wurden, bevor Sony seine Pläne für das Aussehen der PS5-Konsole abgeschlossen hat. Wenn ja, ist der schwarze DualSense-Controller in den Bildern möglicherweise für ein Modell gedacht, das nicht in Massenproduktion hergestellt wird. Bis Sony selbst eine schwarze PlayStation 5 enthüllt, können Fans nur auf die weiße Variante zählen, die später in diesem Jahr kommt.

Wenn eine schwarze PS5 in Arbeit ist, wird sie möglicherweise später in diesem Monat veröffentlicht. Es gibt Gerüchte, dass Sony plant, irgendwann im August große Hardware-Ankündigungen zu machen, die angeblich die Ankündigungen für den Preis und das Erscheinungsdatum enthalten werden.

Es gab Gerüchte, dass Sony den PS5-Preis beim bevorstehenden State of Play am 6. August bekannt geben würde, aber diese Gerüchte wurden offensiv von Sony abgeschossen. Das Unternehmen war sich darüber im Klaren, dass sich der bevorstehende State of Play auf neue PlayStation 4- und PlayStation VR-Spiele konzentrieren wird, mit kleinen Updates für einige der Drittanbieter- und Indie-PS5-Spiele, die erstmals im Juni veröffentlicht wurden. Sony hat seinen Fans klar gemacht, dass sie beim State of Play am 6. August keine großen PS5-Ankündigungen erwarten sollten, was einen großen Beitrag dazu leisten sollte, die Erwartungen der Fans in Schach zu halten.