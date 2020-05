PS5: DualSense Controller – Preis und Release durchgesickert

PlayStation 5 Controller "DualSense"

Die Veröffentlichung der PlayStation 5 bleibt für “Holiday 2020” geplant. Derzeit versuchen PS5-Fans jedoch geduldig darauf zu warten, dass Sony weitere Informationen zur Konsole veröffentlicht. Ob das Design der PS5, ihr Preis oder sogar ihre Startaufstellung: Sony hat seine Geheimnisse bewahrt, aber einige Geheimnisse scheinen nicht von Dauer zu sein. Das neueste Beispiel soll ein Leak sein, das den Preis und das Release-Datum des DualSense-Controllers enthüllt.

PS5-DualShock-Controller mit einem solch günstigen Preis zum Start?

Der Leak stammt von dem Twitter-Benutzer IronManPS5, der in den letzten Wochen mehrere verschiedene PS5-bezogene Leaks gemeldet hat. In den sozialen Medien gibt der User an, dass der DualSense-Controller für die PS5 ab dem 20. November 2020 eigenständig verfügbar sein wird. Dies ist auch das Datum, an dem er angedeutet hat, dass die PlayStation 5 verfügbar sein wird. Der eigenständige DualSense-Controller kostet dann in Nordamerika 59,99 USD. In Europa dürfen wir also mit einem Preis von 59,99 Euro rechnen.

59,99 US-Dollar/Euro ist auch die Kosten für den Standard-DualShock 4-Controller und seit dem Start der PlayStation 4 im Jahr 2013. Der Preis ist seitdem nicht gesunken. Nicht standardmäßige Versionen des Controllers, einschließlich einfacher Farbänderungen, haben jedoch einen erhöhten Preise. Darauf können sich die Fans einstellen.

DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, €59.99 and £54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV — Iron Man (@IronManPS5) May 13, 2020

Während der Leaker nicht klarstellt, ob ein DualShock 4-Controller mit der PS5 gebündelt wird oder nicht, kann dies wahrscheinlich auch angenommen werden. Die Bündelung von Controllern mit Konsolen hat seit Jahrzehnten Tradition. Das bedeutet, dass PlayStation 5-Spieler nur dann einen zweiten Controller kaufen müssen, wenn sie dies wünschen. Sony lässt uns diese Wahl.

Wir es mehrere DualShock-Varianten zum Start der PlayStation 5 geben?

Unklar ist auch, ob beim Start nicht standardmäßige Versionen des DualSense-Controllers verfügbar sein werden. Wenn dies der Fall ist, wird ihr Preis wahrscheinlich ein paar Euro mehr betragen, wie beim DualShock 4. Der Konzern aus Tokio liebt die verschiedenen Farben für Controller, aber ob sie zum Start erscheinen oder zu einem verspäteten Zeitpunkt ist bisweilen nicht bekannt. Die PS-Fans waren bereits kreativ an der Arbeit und haben schon selbst ein paar Vorschläge ausgearbeitet.

Der Leaker war bisher nicht sehr zuverlässig, auch wenn er viele Informationen zur nächsten Sony-Konsole geteilt hat. In anderen “Leaks” wird berichtet, dass die PlayStation 5 bereits im Oktober erscheinen soll, zum Preis von 499 Euro. Damit wäre die Konsole gut dabei, wenn man sich die Start-Preise der bisherigen PlayStation-Konsolen ansieht:

System Start-Preis Release PlayStation 152 Euro 29.09.1995 PlayStation 2 444 Euro 24.11.2000 PlayStation 3 599 Euro 23.03.2007 PlayStation 4 399 Euro 29.11.2013

Die PS5 soll zur Weihnachtszeit 2020 erscheinen, wie bisher Sony bestätigt hat. Fans der Konsole dürfen sich auf die große Enthüllung im Juni freuen!