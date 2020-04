Fan zeigt, wie der PS5 DualSense-Controller in Schwarz aussieht

PlayStation 5 Controller "DualSense"

Nachdem Sony die Fans monatelang über die Ästhetik der PlayStation 5 im Dunkeln gelassen hatte, überraschte man vor wenigen Stunden, indem es nicht nur den Controller der nächsten Generation der PS5, den DualSense, enthüllte, sondern auch das wohl einzigartigste Design für einen Controller, das es bisher gab.

Während die Grundform dem DualShock 4 der PS4 ziemlich ähnlich ist, hat alles andere am Aussehen dieses Controllers die Aufmerksamkeit des Internets auf sich gezogen. Von der eleganten Farbgebung in Weiß und Schwarz über die transparenten Tasten auf der Vorderseite bis hin zu den dünnen Lichtbalken an den Seiten des Touchpads ist dies eine deutliche Abweichung von den einheitlicheren grau-schwarzen DualShocks früherer PlayStation-Konsolen.

Dies hat einige Fans dazu gebracht, sich zu fragen, wie der Controller mit einem traditionell monotonen Farbschema aussehen könnte. Kurz nach der Ankündigung von Sony teilte der Twitter-Nutzer AlphaOmegaSin die unten stehende Bearbeitung mit, bei der das Weiß des größten Teils des DualSense ausgetauscht wird, um dem Controller ein vertrauteres, vollständig schwarzes Finish zu verleihen, das nur durch den blauen Balken des DualSense unterbrochen wird.

Gotta admit seeing the PS5 controller done up in all black makes a world of difference. pic.twitter.com/ZwAocvum8B — AlphaOmegaSin (@AlphaOmegaSin) April 7, 2020

So fesch könnte der DualSense sein…

Die Bearbeitung wurde bisher von der PlayStation-Community von Twitter gut aufgenommen, und andere Fans haben daher ihre eigenen Verbesserungen für DualSense angeboten. Diese haben sich hauptsächlich darauf konzentriert, dem Controller ein wenig mehr Farbe zu verleihen, indem sie den grauen Symbolen der Gesichtstasten ihre traditionellen Farben Grün, Rot, Blau und Lila verleihen und das PlayStation-Emblem zwischen den Daumenstiften durch die farbenfrohere Version der PS1-Ära ersetzen.

Nachdem ein tatsächlicher physischer Teil der PlayStation 5 offiziell enthüllt wurde, ist dies möglicherweise der erste echte Hinweis auf die Ästhetik, die Sony beim Design der PS5 selbst anstrebt. Bis Sony mehr zu diesem Thema sagt, kann man es nicht genau wissen, aber man kann davon ausgehen, dass Sony die Konsistenz mit seinem Marketing beibehält und der Konsole ein ähnlich weißzentriertes Farbschema verleiht.

The other designs look better as well imohttps://t.co/DhZ8stt98t https://t.co/0AYF7nWfLi — IdkWhyI'mHere (@mhere_idkwhyi) April 8, 2020

Xbox in dunkel-dunkelgrau, PS5 in weiß?

Dies würde es nicht nur von seinem Hauptkonkurrenten, der überwiegend dunkelgrauen Xbox Series X, abheben, sondern es würde sich auch vom allgemeinen Schwarz-Grau-Farbschema so ziemlich jeder großen Videospielkonsole des letzten Jahrzehnts unterscheiden. Obwohl es möglich ist, dass die PS5 ganz anders aussieht als erwartet, deuten die Anzeichen darauf hin, dass sie zumindest auffallen wird.

Die PlayStation 5 soll in dieser Weihnachtszeit starten. Der DualSense-Controller wurde gestern enthüllt.