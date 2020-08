PlayStation-Fan erstellt ein unglaubliches Batman PS5-Design-Konzept

Seit der Veröffentlichung von Batman: Arkham Asylum hat sich der dunkle Ritter zu einer herausragenden Persönlichkeit und Inspiration in der Spielebranche entwickelt. Mit den Gerüchten über ein bevorstehendes Batman-Spiel von WB Games Montreal, das bei DC Fandome auftaucht, ist die Begeisterung für die Fledermaus so groß wie nie zuvor. Einige Enthusiasten machen unglaubliche Fan-Kunst. Ein Fan hat diesen Eifer mit einem erstaunlichen Modell einer PS5 mit Batman-Thema auf die nächste Stufe gebracht.

Das enthüllte Design der PS5 hat die klassische graue und schwarze Ästhetik der PlayStation zugunsten eines hellen Weiß aufgegeben, das auf gemischten Empfang stieß. Seitdem sind thematische Konzepte für die kommende PlayStation-Konsole im künstlerischen Teil der Gaming-Community weit verbreitet. Im Gegensatz zu diesem Batman- Konzept basieren diese anderen Designs jedoch hauptsächlich auf Titeln dieser Generation wie God of War, Spider-Man und Ghost of Tsushima.

Dieses einzigartige Batman PS5-Design stammt lustigerweise vom Twitter-Benutzer @XboxPope. Sie haben eine Vielzahl auffälliger Konsolenkonzepte für andere Comicfiguren wie Harley Quinn und Wolverine entwickelt. Sie haben sogar virale Videospieldesigns erstellt, die auf kommenden Spielen wie Assassin’s Creed: Valhalla basieren.

Yeah its Friday fan art time and this goes to @DCBatman and the amazing guys at @DCComics please support both @PlayStation #PS5 #xboxpope #PlayStation5 pic.twitter.com/YvuPyJypj0

— POPeART (@XboxPope) August 7, 2020