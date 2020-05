Batman: WB Games Montreal plant zunächst noch keine Ankündigung

Dass die Entwickler von Batman: Arkham Origins, Warner Bros Games Montreal, an einem neuen Spiel in der Serie arbeiten, ist wahrscheinlich eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Branche.

Die Vorfreude auf diese Enthüllung ist seit einiger Zeit hoch und die Tatsache, dass die Entwickler selbst das Spiel seit Monaten ständig und ununterbrochen teasen, hilft nicht dabei. Aber WB Games Montreal scheint noch nicht wirklich bereit zu sein, die lang erwartete Ankündigung zu machen.

Auf Twitter bedankte sich das Studio kürzlich bei den Fans für ihre Begeisterung für ihr nächstes Batman-Spiel, sagte aber – auf Umwegen und nicht in so vielen Worten -, dass sie das Spiel derzeit nicht enthüllen werden. Sie beendeten ihre Nachricht und baten die Fans, “dran zu bleiben”.

Thank you very much for the enthusiasm for our next project. At this time, our channel will showcase the studio: Who we are and why we love making games! So stay tuned!🎮

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) May 13, 2020