Resident Evil 8 Village: Spiellänge schon jetzt bekannt (Leak)

Während das Resident Evil 3-Remake von Kritikern und Fans relativ gut aufgenommen wurde, wurde beim Spiel eine große Kritik erhoben. Das Remake von Capcom war sehr kurz. Die meisten Spieler können es beim ersten Durchspielen in nur fünf oder sechs Stunden fertigstellen. Anscheinend hat Resident Evil 8 Village nicht dieses Problem. Wenn man dem Tweet des Leakers AestheticGamer aka Dusk Golem glaubt.

AestheticGamer ist dafür bekannt, dass es zu genauen Resident Evil-Franchise-Leaks kommt. Wenn man davon ausgeht, dass Resident Evil 8 das längste Spiel der Serie ist, das bisher mit der RE Engine gebaut wurde. Dies bedeutet, dass RE 8 länger ist als Resident Evil 7 sowie die Remakes zu Resident Evil 2 und 3. Es wird jedoch wahrscheinlich noch einige RE-Spiele geben, die länger sind, insbesondere Resident Evil 4 und 6.

Resident Evil 4 und 6 sind zwei der längsten Spiele der Serie. Die meisten Spieler benötigen ungefähr 15 bis 20 Stunden, um sie zu beenden. Es sollte jedoch betont werden, dass die Spieldauer nicht der Qualität entspricht. Während Resident Evil 4 eines der bestbewerteten Spiele aller Zeiten ist, hat Resident Evil 6 die schlechtesten Bewertungen aller nummerierten RE-Spiele in der Seriengeschichte erhalten.

Okay LAST RE8 question then work. I don't know the exact play time but I've heard pretty reliably out of the RE Engine games it'll be the longest one. Not the absolute longest RE game, I personally suspect it'll be shorter than RE6/RE4, but I've heard it's longer than RE7/RE2/RE3 https://t.co/GgcmfH88f0

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 29, 2020