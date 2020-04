Resident Evil 3 Remake ist besser mit 500% mehr Gesichts-Animationen

Die Corona-Krise ist wohl an niemandem auf der Welt oder zumindest in Europa spurlos vorübergezogen. Sony startet jetzt die Initiative “Play At Home”, um Entwickler zu unterstützen und Gamern ein kleines Geschenk zu machen. Sony Entertainment kündigte in einer Aussendung die Initiative “Play at Home” an. Diese wird vom 16. April bis zum 6. Mai…