PS5 Smart Delivery: Sony bietet eine frustrierende Antwort

Sony gibt eine Erklärung darüber ab, ob die PS5 eine Art Smart Delivery-Funktion wie die Xbox Series X haben wird, aber die Antwort wird wahrscheinlich viele Fans frustrieren. Mit dieser Funktion der Xbox Series X können Spieler ein Xbox One-Spiel kaufen und kostenlos auf die Xbox Series X-Version aktualisieren. Wie funktioniert das mit der kommenden PlayStation 5: Wird es ein PS5 Smart Delivery-Programm ebenfalls geben?

Nachdem die Spieler nach einer PS5 Smart Delivery-Funktion gefragt hatten, wandte sich die japanische Videospiele-Seite Gamespark an Sony, um eine offizielle Erklärung zu erhalten. Ein Sony-Sprecher teilte der Website mit, dass Upgrades von PS4 auf PS5-Spiele nach Ermessen des Herausgebers durchgeführt werden, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen keine Pläne für ein formelles Upgrade-Programm hat, wie dies Microsoft mit Xbox Series X Smart Delivery tut. In der vom Twitter-Nutzer BlackKite übersetzten Erklärung heißt es auch, dass Sony plant, diese Upgrade-Pläne für PS4 auf PS5 „flexibel“ zu unterstützen.

Diejenigen, die eine PS5 kaufen möchten, werden mit diesen Informationen wahrscheinlich frustriert sein. Im Vergleich dazu scheint Xbox Series X Smart Delivery eine viel umfassendere Lösung für das Spielen von Spielen über Konsolen-Generationen hinweg zu bieten. Die Xbox Series X-Funktion stellt automatisch die aktualisierte Version eines Spiels bereit. Die Smart Delivery-Technologie steht auch allen Entwicklern zur Verfügung, wie das Xbox-Team bestätigt hat.

Apparently the update program for PS4>PS5 software copies will be done at the publisher's own discretion, but SIE stated that they will flexibly support these upgrades even in Japan as well

