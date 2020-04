Fortnite Kapitel 2: Wie lange kann ich Staffel 2 noch spielen?

Star Wars The Rise of Skywalker kommt früher auf Disney+. Genauer gesagt 2 Monate früher und startet am Star Wars Day am 4. Mai 2020. Für die Kinos ist die Covid-19-Krise ein Desaster. Die großen Blockbuster des Sommers 2020 wurden alle bis ins nächste Jahr verschoben, so auch Fast and the Furios 9. Auch bei…