Neuer Rockstar Games PC-Launcher mit kostenlosem Spiel

Red Dead Redemption 2 - (C) Rockstar, Take-Two

Es ist fast ein Jahr her, dass Red Dead Redemption 2 herausgebracht wurde, und das ist Zeit genug für Fans von Rockstar Games, um zu überlegen, was als nächstes herauskommen wird. Dies ist schließlich das Studio, das hinter einigen der ehrgeizigsten und erfolgreichsten Franchise-Unternehmen für Videospiele steckt, sodass am Horizont mit Sicherheit etwas ebenso Ehrgeiziges zu erwarten ist. Das wird wahrscheinlich früher oder später passieren, aber für den Moment gibt es hier einen neuen Game Launcher. – Schon als Vorbereitung für den PC-Port von RDR2?

In der heutigen digitalen Zeit ist es ein beliebter Trend für Verlage geworden, ihre eigenen digitalen Speicher- / Spielbibliotheken für PC-Besitzer zu betreiben, anstatt dies Märkten von Drittanbietern wie Steam und dem immer wieder umstrittenen Epic Games Store zu überlassen. Activision hat Battle.net, Bethesda hat den Bethesda Launcher und jetzt hat Rockstar den Rockstar Games Launcher.

Entwickelt als All-in-One-Lösung für alles, was mit Rockstar und PC zu tun hat, bietet es die üblichen Funktionen. Darunter Cloud-Speicher, automatische Updates und natürlich die Möglichkeit, alte und ältere Spiele zu kaufen. Die Auswahl an Rockstar Games-Titeln, die ab dem ersten Tag erhältlich sind Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, LA Noire, Bully: Scholarship Edition und Max Payne 3. – Habt ihr auch alle gespielt? Ich glaub bis auf Bully hab ich alle durch, bei Max Payne Teil 3 bin ich mir nicht mehr sicher.

Als Bonus für “Early Adopters” erhaltet ihr beim Herunterladen des Launcher eine kostenlose Version von Grand Theft Auto: San Andreas. Darüber hinaus können diejenigen, die bereits Kopien von Grand Theft Auto 5 oder Max Payne 3 auf dem PC besitzen, ab sofort mit dem Launcher darauf zugreifen, wobei alle vorhandenen Daten erhalten bleiben. Schnittig.

Rockstar Games Launcher-Menü

Es mag zunächst seltsam erscheinen, einen Launcher ohne ein neues Spiel zu starten, um es zu übertreiben, aber es ist möglich, dass es in Erwartung eines solchen Spiels gemacht wurde. Im Quellcode versteckte Hinweise deuten darauf hin, dass der lang erwartete PC-Port von Red Dead Redemption 2 früher oder später erscheinen wird, was dem Launcher das Exklusive geben würde. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass Grand Theft Auto 5 trotz der Veröffentlichung auf dem PC im Jahr 2015 durch seine Multiplayer-Komponente, Grand Theft Auto Online, eine konstante Präsenz auf der Plattform bewahrt hat. Immerhin hat das letzte große Update, welches Casinos hinzugefügt hat, neue Rekorde für den angestaubten Titel geweckt. Nicht ohne Grund ist GTA 5 das meisterverkaufte Entertainment-Produkt unserer Zeit, nach Umsatz.

Je nachdem, wie die Auswahl an Spielen wächst, besteht also eine faire Chance, dass Rockstar im digitalen PC-Markt eine solide Nische für sich entdeckt. In der Zwischenzeit werden sich die Fans weiter fragen, ob Rockstar sein nächstes Spiel bald enthüllen könnte. Zeit wäre es schon langsam. Meine Grafikkarte will Staub fressen im Wilden Westen!

Quelle: Rockstar Games