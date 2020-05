GTA 6 wird nie erscheinen, es heißt einfach nur Grand Theft Auto

GTA 6 - Grand Theft Auto - Fotomontage von DailyGame

Es vergeht eigentlich keine Woche, manchmal kein Tag, an dem nicht eine GTA 6-News eintrudelt. Das hat viele Gründe. Immerhin ist GTA 5, der aktuelle Ableger der Grand Theft Auto-Serie, mehr als erfolgreich. Mehr als 130 Millionen Exemplare wurden seit dem Release im Herbst 2013 verkauft. Das Spiel war das meistverkaufte Game für PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4) und Xbox 360. Nur auf der Xbox One musste man sich (bisher) von Kinect Adventures geschlagen geben. Aber auch nur weil es am Anfang im Bundle mit der Konsole dabei war. In der letzten Dekade (2010-2019) war es damit das meistverkaufte Videospiel. Ganz klar, dass sich die Spieler und Fans über ein Grand Theft Auto 6 freuen würden. Doch das kommt nie. Rockstar Games macht uns diesen Gefallen nicht.

GTA 6 wird nie erscheinen. Es heißt einfach nur GTA

Warum sollte Rockstar Games mit der Zahlenspielerei weiter machen? Die ganze Welt wartet auf GTA 6, also machen sie es nicht. Wie auch schon andere Branchen-Kollegen könnte man die Zahl weglassen. Call of Duty: Modern Warfare, Halo Infinite und Co habe es vorgemacht. Warum sollte man es sich bei Grand Theft Auto überlegen, wieder eine Zahl dazuzustellen? Wenn man sich ansieht, wie viele Spiele damals aus der Serie entstanden sind, dann zeigt das: man braucht keine Zahl mehr hinter dem Namen. GTA 6 wird nämlich ein Live-Service-Spiel, wenn die Leaks stimmen. GTA Online lebt seit 2013 und hat erst vor wenigen Monaten neue Spieler-Rekorde aufgestellt. Die Leute sehnen sich nach neuen Content und das hat man bei Rockstar Games verstanden. Das nächste GTA wird ein Dauerbrenner. Es wird keinen reinen Singleplayer-Modus mehr geben. Es werden Single- und Multiplayer-Grenzen aufgebrochen, es wird alles in einem. Und das Beste: Es wird immer wieder wieder für die Fans erweitert. Ein großer Spielplatz für die großen Kinder.

Sieht man sich die bisherigen GTA-Spiele an, dann fällt auf: seit 2013 ist es still.

Titel Release GTA März 1998 GTA 2 Jänner 1999 GTA 3 Oktober 2001 GTA: Vice City Oktober 2002 GTA: San Andreas Oktober 2004 GTA Advance Oktober 2004 GTA: Liberty City Stories Oktober 2005 GTA 4 April 2008 GTA 4: The Lost and Damned Februar 2009 GTA: Chinatown Wars März 2009 GTA: The Ballad of Gay Tony Oktober 2009 GTA 5 (PS3, Xbox 360) September 2013 GTA 5 (PS4, Xbox One) November 2014 GTA 5 (PC) April 2015

GTA 5 war nicht umsonst das meistverkaufte Spiel der letzten Dekade. Der eigentliche Gewinner hießt jedoch GTA Online. Doch dazu später mehr.

Wann wird das neue Grand Theft Auto erscheinen?

Mittlerweile gibt es hunderte (wenn nicht schon tausende) Leaks über den Release-Termin von GTA 6 (das so nicht heißen wird). Take 2, der amerikanische Publisher hinter GTA und Rockstar Games, veröffentlichte Ende Mai in einer Investoren-Konferenz eine beachtliche Zahl. In den nächsten 5 Jahren wird man 93 eigenständige Videospiele veröffentlichten. Das sind fast 20 Games pro Jahr. Mehr als 1 im Monat. Eine beachtliche Zahl. Wenn darunter kein Grand Theft Auto ist, dann weiß ich auch nicht – und auch sonst keiner. Fans/Spieler können sich also sicher sein: es kommt die nächsten fünf Jahre. Bestätigt ist es, obwohl nicht von Take 2 oder Rockstar Games, sondern wegen diesen britischen Steuerbericht.

Die “schönsten” Insider- und Fan-Theorien zum GTA 6-Release:

Im Mai 2012 wurde Max Payne 3 veröffentlicht. Das Rockstar Games -Spiel legte schon damals den Release-Termin von GTA 6 fest. Die Tourdaten auf einem Poster der fiktiven Band “Love Fist” stimmen mit den meisten Release-Daten verschiedenen Rockstar -Titel überein. Das letzte “Tour-Datum” ist der 29. Oktober. Entweder 2020 oder 2021 werden wir – laut dieser Fan-Theorie – nach Vice City zurückkehren.

zwischen 7 und 8 Jahren dauern würde. Demnach würde man frühstens 2022 damit rechnen dürfen. Oder doch besser 2023. Eigentlich hat das Spiel von Rockstar Games seine eigene Ankündigung bereits verpasst. Am 23. März hat nämlich jemand vom Entwickler-Team an der Domain “GtaVi.com” herumgebastelt. Daraus entstand – natürlich – ein weiteres Gerücht. Wenn man an der Domain herumbastelt, dann müsste die Ankündigung wenige Tage danach folgen. Doch daraus wurde nichts.

Ebenfalls im März tat sich etwas am offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar etwas. Zwei Videos wurden nämlich als “privat” zurückgehalten. Das Internet war in Aufruhr: “Was passiert jetzt”? Nun, passiert ist wenig. Außerdem wurden dadurch die Spekulationen ins Leben gerufen, dass Bully 2 sogar der nächste Titel werden könnte, und nicht GTA 6 .

GTA 6: Welche Story / Handlung wird das Spiel haben?

Seit 2016 soll Rockstar Games an Grand Theft Auto (6) arbeiten. Damit steckt das Open-World-Spiel im vierten Jahr in der Entwicklung. Viele andere Games wären jetzt schon am Markt, aber nicht dieser Monster-Titel. Laut einem großen Leak von Anfang Mai 2020 (via Reddit.com) soll das Spiel drei große Städte und eine kleinere Stadt im Nordwesten haben. Das Gebiet basiert angeblich auf Florida (USA) und Vice City ist nicht das einzig größere Gebiet.

Es soll nicht nur 3 Protagonisten im Einzelspieler-Modus geben, sondern gleich vier.

Name Beruf Walther Wallace Der Fahrer Unbekannt Ehemaliger Soldat in der israelischen Verteidigungsstreitkraft Thomas Branigan Schmuggler (mit eigenem Flugzeug) Marcus Burke Drogenhändler

Das nächste Grand Theft Auto wird nicht in der aktuellen Zeit spielen, sondern zwischen GTA 4 und GTA 5. Demnach spielt es irgendwann im Jahr 1980. Schon ein wenig “Miami Vice”-Feeling aufgebaut?

Das klingt plausibel. Immerhin wer möchte schon in der aktuellen Zeit ein Spiel wie dieses in Amerika machen? Wo bliebe der Sarkasmus der Spielserie?

Was meint ihr zur GTA-Theorie?

GTA 6 (das nicht so heißen wird) wäre der perfekte Neustart für GTA Online. GTA 5 feiert im Jahr 2023 sein 10-jähriges Jubiläum. Spätestens dann sollte Rockstar Games die Spieler auf das neue Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X (und hoffentlich zu Beginn auch gleich für PC) umleiten. Für Fans von Grand Theft Auto werden die nächsten Jahre schwer. Es wird keine Woche vergehen, an dem kein neues Gerücht die Runde macht. Oder wir machen es wie Ned Luke, dem Schauspieler hinter dem GTA 5-Charakter Michael De Santa: “Es gibt keine Leaks von Rockstar über ein nächstes GTA. Woher bekommen diese Leute all diese Informationen darüber?”

Grand Theft Auto wäre der perfekte Neustart für GTA Online. Es vermischt Einzel- und Mehr-Spieler-Modus und wird ein riesiges Spiel, dass immer wieder erweitert wird. So könnte ich mir GTA 6 vorstellen.