GTA 5: So wahnsinnig sind die Verkaufszahlen des Rockstar Games-Spiels

New York City, USA – Im April 2018 wurde bekannt, dass GTA 5 das profitabelste Entertainment-Produkt aller Zeiten geworden ist und seit Ende 2013 90 Millionen Einheiten verkauft hat. Jetzt ist klar, dass der Titel immer noch stark unterwegs ist. Es finden sich jedes Jahr Millionen neue Spieler!

Beeindruckende Verkaufszahlen für GTA 5

In der Zeit zwischen diesem Bericht und dem heutigen Tag hat Grand Theft Auto 5 von Rockstar Games weitere 40 Millionen Einheiten verkauft, womit sich die neue Gesamtzahl seit dem Start auf 130 Millionen verkaufte Einheiten erhöht hat. Das sind 40 Millionen verkaufte Einheiten in zwei Jahren und einige Änderungen, und obwohl das überraschend klingt, ist nicht angegeben, wie oft GTA 5 bis heute die Verkaufslisten anführt.

Die Beobachtungen des Videospiel-Analysten Daniel Ahmad zu diesem Thema sind ebenfalls unglaublich interessant. Wie er feststellt gibt es nur ein Spiel, von dem sich der Rockstar Games-Titel geschlagen geben muss: Minecraft.

Die größte Spielserie der Welt ist nicht GTA

Die Spielserie Tetris wäre noch größer, wenn man alle bisher erschienenen Titel zusammenzählt. Die zweitgrößte Spielserie, wenn man die Rechnung so anstellt, wäre wieder Grand Theft Auto. Das Franchise hat seit seiner Gründung mehr als 325 Millionen Einheiten verkauft. Demnach macht GTA 5 davon 40% dieser Zahlen aus. Natürlich wurde ein großer Teil davon durch den erfolgreichen GTA Online-Modus vorangetrieben.

Update to Take Two title sales: Grand Theft Auto V – 130 million units

Red Dead Redemption 2 – 31 million units

NBA 2K20 – 12 million units (+33% vs 2K19)

Borderlands 3 – 10 million units

The Outer Worlds – 2.5 million units GTAV doesn't include free copies via Epic Store pic.twitter.com/I60UnQM2Eo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 20, 2020

Spieler, die nach wie vor in die riesige Welt des GTA 5 Online einsteigen, hatten im Epic Games Store die Möglichkeit kostenlos einzutreten.

Wir werden sehen wann die Fortsetzung, GTA 6, erscheint. Es gibt einige Leaks über einen möglichen Release-Termin 2021. Das Spiel soll ein Live-Service-Game werden, also immer größer werden. Ein neues GTA Online, dass mitwachst. Das klingt nach spannenden Abenteuern und wird auch notwendig sein, um die Spieler aus GTA Online raus zubekommen.

Grand Theft Auto 5 ist für PS3, Xbox 360, PC, Xbox One und PS4 verfügbar. Der Online-Modus bekommt laufend neue Inhalte und Updates von Rockstar Games spendiert. Daniel Ahmad, der Videospiele-Analyst, wird also noch einiges auszuwerten haben. Die Verkaufszahlen von 20 Millionen Einheiten in einem Jahr sind beeindruckend. Bis das Spiel eingestellt wird werden noch ein paar Jahre vergehen. Und was hat es mit dem “Projekt Judas” auf sich?