GTA 5-Promotion crasht Epic Games Store, Fortnite stürzt ab

Raleigh – Die Gerüchte haben sich als wahr erwiesen. GTA 5 (Grand Theft Auto 5) von Rockstar Games wird als aktuelles kostenloses Spiel der Woche im Epic Games Store vergeben. Es gibt nur ein Problem. In der Aufregung aller, eines der besten Spiele der Generation kostenlos zu erwerben, haben sie den gesamten PC-Store geschlossen. Als ob das nicht genug wäre, scheint es nun, dass auch Fortnite abgeschaltet wurde. Millionen von Spielern spielen jeden Tag das Battle Royale-Spiel, aber anscheinend ist Grand Theft Auto genau so beliebt.

In der vergangenen Woche gab es Gerüchte, dass Grand Theft Auto 5 in den Epic Games Store kommt. Ein Leaker teilte das Gerücht mit, was dazu führte, dass viele Spieler aufgeregt zusahen, wie die Countdown-Zeit für das kostenlose Spiel ablief. Wenn das nicht genug war, bestätigte heute ein offizieller Social-Media-Account die Nachricht versehentlich, indem er frühzeitig eine Anzeige für GTA 5 veröffentlicht wurde. Fortnite-Spieler wird das nicht freuen.

Wenn ein kostenloses Spiel im Epic Games Store freigeschaltet wird, gibt es normalerweise keine Warteschlange von Tausenden Spielern, die darauf warten, die Vorteile zu nutzen. Benutzer des PC-Stores erhalten das Spiel nur, wenn sie eine Benachrichtigung sehen oder später am Tag ein News-Update erhalten. Aufgrund des Leaks gab es wahrscheinlich eine große Anzahl von Spielern, die darauf warteten, Grand Theft Auto 5 kostenlos zu bekommen. Selbst eine Plattform, auf der Millionen von Benutzern einen Tag durchlaufen – wegen Fortnite, erwartet nicht, dass alle gleichzeitig online und am selben Ort sind. In Raleigh bei Epic Games laufen Arbeiten an den Servern.

We're investigating issues on PC and Mac that may impact Launcher logins and in-game purchases.

We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy

— Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020