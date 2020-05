Minecraft wächst immer weiter! – Unglaubliche Verkaufszahlen

Redmond – Die Minecraft-Verkaufszahlen haben offiziell 200 Millionen überschritten, wobei 126 Millionen Spieler monatlich spielen. Microsoft gibt die neuesten Verkaufszahlen bekannt, während Mojang Studios 11 Jahre seit der Veröffentlichung des ersten Minecraft Alpha- Builds feiert.

Microsoft hat während der Pandemie auch einen starken Anstieg der Minecraft-Nutzung verzeichnet. Das Spiel verzeichnete im letzten Monat einen Anstieg der Anzahl neuer Spieler um 25 Prozent und einen Anstieg der Multiplayer-Sitzungen um 40 Prozent.

Die Verkäufe lagen 2016 bereits bei über 100 Millionen, und das Spiel hat keine Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt. Aufgrund des wachsenden Interesses von YouTube-Creators und des durch Nostalgie verursachten Spielens blieb Minecraft im vergangenen Jahr der König der YouTube-Zuschauerstatistiken. Das führte zu einer ungewöhnlichen Steigerung für ein 11 Jahre altes Videospiel an neuen Spielern.

