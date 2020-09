GTA 6: Franklin-Sprecher erklärt, warum Rockstar Games nichts ankündigt

GTA 6 ist wie einst Half-Life 3. Die ganze Welt hofft darauf, aber angekündigt wurde es nie. Okay, bei Grand Theft Auto 6 sieht es 7 Jahre nach GTA 5 noch besser aus, als für einen neuen Auftritt von Gordon Freeman. Immerhin erschien HL 2 im Jahr 2004. Doch nach sieben Jahren und einem vollem GTA Online-Konto fragen sich die Spieler, wie lange es noch dauern wird. Nun hat der Synchronsprecher von GTA 5-Protagonisten Franklin eine Antwort (die uns Rockstar Games bisher nicht geliefert hat).

Während der Entwickler hinter Grand Theft Auto, Rockstar Games, seinen beliebten GTA Online-Modus immer wieder aktualisiert hat, haben Insider und ein britischer Steuerbericht, immer wieder über GTA 6 berichtet. Das einzige Problem, dass immer wieder erwähnt wurde: das Spiel ist noch in einer frühen Produktionsphase. Andere „Insider“ sind wieder der Meinung, dass es zu 70 bis 80 Prozent fertig sei. Damit hat man die Fans verwirrt. Der Franklin-Sprecher Shawn Fonteno hat nicht alle Antworten, die Spieler gerne zu Grand Theft Auto 6 haben, aber er ist sich bei einer Sache ganz sicher.

Er verteidigte via Instagram (über Twitter) den Entwickler Rockstar Games. Dabei ging es einerseits auch darum, dass viele Fans und Spieler kritisieren, dass man GTA 5 wie eine Kuh melke. Immerhin handelt es sich um das umsatzstärkste Entertainment-Produkt aller Zeiten. Ein neuerlicher Release 2021 steht uns bevor, für PS5 und Xbox Series X. Damit hat das Spiel bereits 3 (!) Konsolen-Generationen überlebt. Fontano fordert die Spieler dazu auf, „Rockstar nicht niederzuschlagen“.

Angesichts der Tatsache, wie erfolgreich GTA 5 war (und ist), ist es keine Überraschung, wie sehnsüchtig es erwartet wird. Der Synchronspecher von Franklin (GTA 5) macht einen großen Punkt, indem er auf den aktuellen Zustand der Welt aufgrund des Coronavirus sowie auf die Auswirkung auf die Entwicklung hinweist. Ein „unvollendetes Spiel bei einem so schlechten Zustand der Welt zu veröffentlicht macht wenig Sinn“. Die Fans würden „es nicht akzeptieren, wenn GTA 6 in diesen Zustand erscheinen würde“ und das Spiel ein Chaos wäre.

Shawn Fonteno aka Franklin speaks about GTA 6 and how people are complaining Rockstar is milking GTA 5. Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE)#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/mNupyaS9rn

— GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) September 13, 2020