GTA Online: Glitch lässt Spieler in Franklins Haus einbrechen

Franklin in GTA 5 - (C) Rockstar

GTA Online ist das Multiplayer-Element des erfolgreichen Open-World-Spiels GTA 5 und baut auf den Einstellungen auf, die das Basisspiel festgelegt hat. Während sich die jüngsten Missionen von GTA Online darauf konzentrierten, die Handlungsstränge von NPCs wie Gerald fortzusetzen, ermöglicht ein neu entdeckter Fehler im Spiel den Spielern einen unbeabsichtigten Einblick in das Leben eines ihrer Protagonisten aus dem Einzelspieler.

Rockstar Games: GTA Online und GTA 5 sind “zwei paar Schuhe”

Was ist passiert? Da GTA Online eine von GTA 5 getrennte Erfahrung sein soll, werden die drei spielbaren Charaktere aus der Hauptkampagne nicht direkt im Multiplayer erwähnt. Obwohl die Häuser der Charaktere immer noch auf der Welt sind, sind sie nicht zugänglich. Der Reddit-Benutzer “Preflipped” entdeckte jedoch, dass Spieler die Up-N-Atomizer-Waffe verwenden können, um in Franklins Haus einzudringen.

Wie funktioniert das? In einem Video schafft es Preflipped, auf die linke Wand zu springen, die an Franklins Grundstück grenzt. Die Spieler müssen dann darauf balancieren, bis sie die Garage erreichen. Wenn Sie von dort zur Decke des Hauses gehen und die Pistole auf dem Dach neben den Sonnenkollektoren verwenden, fällt der Charakter des Spielers nach hinten und klammert sich in Franklins Haus. Beim Betreten hat Preflipped gezeigt, dass das Haus genauso aussieht wie in GTA V. Abgesehen davon, wie das Haus aussieht, lässt der Fehler von GTA Online Sie nicht viel anderes tun.

GTA-Spieler sind fasziniert: Mit Glitch in das Haus von Franklin

Reddit-Benutzer reagierten fasziniert und erstaunt. Ein Kommentar wies auf einen weiteren großen Fehler in Franklins Haus hin, der es den Spielern ermöglichte, ein T20-Hyperauto in das Haus zu fahren, bevor Rockstar Games es reparierte. Als ein anderer Benutzer fragte, ob Rockstar diesen Fehler wahrscheinlich beheben würde, sagte “Preflipped”, dass er es “nicht gehofft” habe. Da der Up-N-Atomizer eine der wenigen GTA Online-Waffen ist, die Benutzer durch Glas verletzen können, glaubt er, dass die Waffe ein notwendiger Bestandteil des Spiels ist. Abgesehen von seinen Argumenten, die aktuellen Fähigkeiten der Waffe beizubehalten, ist es kaum ein bahnbrechender Fehler, in Franklins Haus einzudringen. In Anbetracht der schwerwiegenderen Fehler, bei denen Spieler Eigentum oder Geld im Spiel verloren haben, steht dieser Exploit wahrscheinlich ganz unten auf der Prioritätenliste von Rockstar Games.

Neugierige Spieler, die vor ihrer nächsten Mission etwas Zeit haben, sollten dieser kurzen Expedition eine Chance geben. Angesichts der andauernden Alien-Gang-Kriege und des Angebots von Rockstar, im Spiel kostenloses Geld zu verdienen, haben GTA-Fans möglicherweise nicht viel Zeit zum Erkunden.

GTA Online ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.