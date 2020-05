GTA 5 / GTA Online bietet kostenlose grüne und lila Alien-Anzüge

New York City, USA – Die grünen und blauen Alien-Anzüge, im Multiplayer von GTA 5, werden kostenlos von Rockstar Games angeboten, aber die Spieler müssen schnell handeln, um sie zu beanspruchen. Die Invasion der außerirdischen Banden begann vor etwas mehr als einer Woche ohne Vorwarnung und führte zu mehr Absurdität und Chaos in GTA Online. Spieler können die Alien-Anzüge von Händlern im Spiel erwerben, beispielsweise vom berühmten Ammu-Nation-Waffengeschäft oder einem anderen Bekleidungsgeschäft.

Beide außerirdischen Banden wetteifern um die Vorherrschaft in “wahrer GTA-Manier”, aber sie haben auch einen anderen Rivalen in Form einer Online-Bande namens „Impotent Rage“ , die es sich zur Aufgabe macht, alle außerirdischen Bedrohungen in GTA Online zu unterdrücken. Trotz des angeborenen Chaos in GTA Online versuchen die Spieler auch, ihre finanziellen Vorteile inmitten der Alien-Bandenkriege anzuhäufen.

Rockstar Games förderte die Alien-Gang-Kriege weiter und ging auf Twitter, um bekannt zu geben, dass die grünen und lila Alien-Anzüge für Spieler kostenlos sind – allerdings nur für eine Woche. Fans des Spiels müssen schnell handeln, um ihre bevorzugte Alien-Farbe zu erhalten, ohne die normalen 300.000 GTA-Dollar bezahlen zu müssen. Interessierte können einen dieser Anzüge in jedem Bekleidungsgeschäft unter folgender Adresse erhalten: „Outfits: Arena War> Bodysuits“. Darüber hinaus macht Rockstar das Pool Cue bei Ammu-Nation bis zum 13. Mai 2020 kostenlos.

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 8, 2020