GTA Online: Jeder Spieler bekommt kostenloses Geld

GTA V - (C) Rockstar

Rockstar Games bietet Grand Theft Auto Online-Spielern während der anhaltenden Covid-19-Krise ein wenig Unterstützung. Das Team hinter GTA Online kündigte an, dass es allen Spielern, die sich im April beim Spiel anmelden Spielwährung schenken werde. Es handelt sich um einen einmaligen Boost von GTA $ 500.000, der direkt an die Maze Bank-Konten der Spieler gesendet wird. Das Anzeigen kann jedoch bis zu sieben Tage dauern. Es ist nur eine kleine Sache, die Rockstar tun kann, um GTA Online-Spielern in dieser herausfordernden Zeit Spaß zu machen.

Natürlich ist es nicht das einzige, was Rockstar tut, um GTA Online-Spielern kostenlos GTA $ zu geben, um die Spieler zu beschäftigen. Am Donnerstag kündigte Rockstar Games außerdem ein spezielles “Arena War”-Event an. Diejenigen, die an Arena Wars teilnehmen, erhalten das Dreifache der Gesamtbelohnung. Diejenigen, die gerade erst in Arena Wars anfangen, erhalten 50% Rabatt auf den Arena-Workshop sowie andere damit verbundene Rabatte. Dreifache GTA $ – und RP-Belohnungen machen es den Spielern wert.

Dreifache Belohnungen werden auch für die Dauer des aktuellen Events im Zeitfahren: Sägewerk und RC-Zeitfahren: La Fuente Blanca angeboten. Simeons Premium Deluxe Repo Work, eine der Missionen von GTA Online, gewährt außerdem 2x GTA $ und RP für diejenigen, die Bonusbelohnungen von Standardzielen wünschen.

Wenn das alles nicht genug war, gibt es im Spiel noch ein paar weitere Rabatte. Das Arena Sasquatch-Fahrzeug bietet einen attraktiven 60% Rabatt, ebenso wie der Ocelot Stromberg. Mit 50% Rabatt erhaltet man den Grotti X80 Proto und mit 40% Rabatt den Invade & Persuade RC Tank und den RC Bandito.

Der Multiplayer-Modus von GTA 5 bietet genug Gelegenheiten, das Spielgeld auszugeben

GTA Online bietet Spielern viele verschiedene Möglichkeiten, um all das kostenlose Geld auszugeben, das sie bald erhalten werden. Auch ohne die Rabatte haben Spieler wahrscheinlich noch viel mehr, um ihr Geld verschwinden zu lassen.

Es zeigt nur, dass die Mitarbeiter von Rockstar Games zwar zu Hause sind, aber immer noch hart arbeiten. Neue Inhalte für GTA Online und Red Dead Online werden laufend zur Verfügung gestellt. Nebenbei arbeitet der Entwickler noch an der Fortsetzung zu GTA 5, Grand Theft Auto 6. Es wird gemunkelt das es nächstes Jahr für PlayStation 5, zeitexklusiv, erscheint. Eine Xbox One- sowie eine PC-Version sollen später folgen.

GTA Online ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.