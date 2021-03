GTA Online: 7 Tipps für Anfänger

GTA Online: Das müssen Anfänger/Einsteiger beachten, wenn sie das Spiel starten. - (C) Rockstar Games

Die folgenden Tipps sollen GTA Online für Anfänger etwas leichter und zugänglicher machen. Der Story Modus wird hierbei keine Rolle Spielen und ich möchte mich ausschließlich um den Einstieg kümmern. Welche Fehler man vermeiden kann, die ich selbst gemacht habe und wie man möglichst schnell auf ein Level gelangt, bei dem man mitmischen kann. Immerhin sind die Möglichkeiten in GTA Online fast Endlos.

Rockstar wird GTA V und folglich auch GTA Online mit neuer Engine für PS5 und Xbox Series X kostenlos verfügbar machen. Wenn ihr euch dann also ins Getümmel stürzen wollt, hier meine Tipps für GTA Online Anfänger und Neueinsteiger.

GTA Online Tipps für Anfänger: Geklaute Autos richtig verkaufen

Wie der Name des Spiels bereits sagt, ist Autodiebstahl ein großes Thema in Grand Theft Auto. In GTA Online ist das natürlich auch allgegenwärtig. Der Erste der GTA Online Tipps für Anfänger richtet sich also auch gleich an dieses Thema. Das Wichtigste ist, die Autos der Welt zu kennen und zu erkennen wenn man daran vorbeifährt.

Denn es macht einen erheblichen Unterschied welches Auto man klaut. Hier kann man für einen Wagen nur müde 500 $ erhalten oder wie in dem oben gezeigten Beispiel, ganze 9500 $ für einen Lampadati Felon GT. Abgesehen von den Autos die Simeon bei euch bestellt, ist dies die schnellste Einnahmequelle für Zwischendurch.

Eine Liste der Fahrzeuge und der Verkaufspreise findet sich im GTA Fandom Wiki, es ist aber wichtig zu wissen wie die einzelnen Autos aussehen um sie nicht zu übersehen.

GTA Online Tipps für Anfänger: Geld richtig ausgeben

Wo wir gerade bei Autos sind, einen der wichtigsten GTA Online Tipps für Anfänger, muss ich selbst nach Jahren des Spielens immer wieder neu lernen. Nur weil ein Fahrzeug cool aussieht, ist es die Unmengen an hart verdientem Geld nicht immer wert. Viel zu oft ließ ich mich im Autokauf von einem coolen Modell täuschen und hab schneller zugeschlagen als nachzudenken.

Leider ist das Fahrverhalten vieler Autos, besonders derer die auffällig aussehen, eine Katastrophe. So gibt man viel zu viel Geld aus, für Fahrzeuge die man dann nicht nutzt. Weil jedes Lenkmanöver einen in den nächsten Graben befördert. Dies sind also gleich zwei Tipps für GTA Online Anfänger in einem.

Wenn man ein Fahrzeug kaufen will, sollte man das Geld gerade wirklich zur freien Verfügung haben. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man ein Fahrzeug, auf welches man ein Auge geworfen hat, vorher Probe fahren.

GTA Online Finanz Tipps für Anfänger

Geld, Geld, Geld. Wenn man in GTA Online nicht aufpasst, ist man das sauer verdiente Geld schnell wieder los. Durch unglückliche Unfälle oder auch durch feindselige Spieler. Jeder Tod kostet uns „Krankenhaus Kosten“ und daher sollte man nie zu viel Bargeld mit sich tragen. Zum Glück ist auf den Handys mobile Bankomaten zugänglich. Öffnet man das Handy mit dem Steuerkreuz, kann man im Browser die Maze Bank kontaktieren.

Es empfiehlt sich immer ALLES Bargeld, welches man bei sich hat, ab einer Summe von 5000 $ per App auf das Konto zu legen. Ausgaben sollten nur dann gemacht werden, wenn man sie sich wirklich leisten kann. Einer der wichtigsten Tipps für Anfänger von GTA Online, ist immer ein Auge auf das Konto zu haben. Man wird das Geld für Waffen und eine Immobilie viel dringender brauchen, als für Fahrzeuge.

Rennen und Deathmatch für XP und Preisgelder

Auch wenn GTA Online jede Menge Aufträge bietet die man machen kann und man von Nachrichten überschwemmt wird, sind diese nicht der beste Weg um an XP oder Geld zu kommen. Die unzähligen Kontaktpersonen und Gangster, die permanent anrufen, werden mit der Zeit sogar eher auf die Nerven gehen. Wenn man richtig Leveln will und auch Geld verdienen, so sollte man nicht ausschließlich diese Aufträge annehmen.

Einer der Tipps die ich selbst als Anfänger in GTA Online erhielt, von anderen Spielern die ich kennenlernte, war es mich eher an Deathmatch Runden und Autorennen zu halten um möglichst mitzuhalten. Um Rennen zu gewinnen, sollte man jede Fahrzeugklasse beherrschen um zumindest unter den Top 5 mitzumischen. Die Deathmatch Runden werden mit der Zeit auch euer Aim verbessern.

Mir haben diese Sachen zumeist mehr Spaß gemacht und auch zu Freundschaften, Clan-Einladungen und sehr lustigen Gaming Abenden geführt, als die normalen Aufträge in GTA Online.

Golf und Nebenbeschäftigungen als XP Bomben

In einem Spiel wie Grand Theft Auto, wo es um Verbrechen, kriminelle Organisationen und allerlei übler Machenschaften geht, fällt es einem schwer zu glauben, aber am Golfplatz warten massiv viel XP auf euch. Pro Runde die man spielt mit 9 Löchern, kassiert man erfahrungspunkte im 1000er Bereich und das ist richtig viel in GTA Online.

Unter den Tipps für GTA Online Anfänger also; Nehmt euch auch Zeit für die „Nicht kriminellen“ Aktivitäten. Es wird sich lohnen. Zumal es nach einer wilden Schießerei mit der Polizei und dem Militär, sehr entspannend sein kann, eine Runde zu golfen. Vielleicht mit Freunden Armdrücken zu gehen oder Dart zu spielen.

GTA Online Tipps für Anfänger und Kopfgeldjäger

Aufbauend auf dem Thema Deathmatch möchte ich zwei essentielle GTA Online Tipps für Anfänger hier lassen, betreffend Kopfgelder. Dies muss ich in zwei Bereiche gliedern. Zunächst die Kopfgelder die auf euch ausgesetzt werden. Wenn man regelmäßig Autos klaut, wird man früher oder später solche Nachrichten erhalten, und jemand wird ein Kopfgeld auf euch aussetzen. Das macht euch zur lebenden Zielscheibe und ihr werdet unmittelbar gejagt werden.

Solltet ihr aber genügend Deathmatch Erfahrung haben und halbwegs gut schießen können, könnt ihr selbst zum Jäger werden. Spieler mit einem Kopfgeld, werden auf der Minimap als rote Totenköpfe angezeigt. Faire Warnung. Hier also auch gleich zwei Tipps für GTA Online Anfänger: Spieler sind rachsüchtig. Wenn ihr so einen Spieler erledigt um sein Kopfgeld zu kassieren, kann es passieren, dass dieser euch den Rest des Abends nicht mehr in Ruhe lässt.

Tipps für Anfänger in GTA Online: Die Solositzung

Einer der nervigsten Faktoren in GTA Online, sind fremde Spieler. Man kann teilweise nicht in Ruhe seine Autos klauen und unbeschädigt verkaufen, weil es Spieler gibt die nichts lieber tun, als einen in die Luft sprengen. Auch wenn es einen Passiv Modus gibt, so sind Fahrzeuge nicht mehr geschützt, sobald man aussteigt.

Wer also die GTA Online Tipps für Anfänger gern in Ruhe genießen möchte, kann über das Online Options Menü eine Solositzung starten. Oder auch eine geschlossene Sitzung, nur für sich und Freunde. So kann man zusammen Aufträge annehmen oder auch einfach Autos klauen und Golf spielen, ohne permanent erschossen zu werden.

GTA Online Tipps für Anfänger: BONUS TIPP

Diese Tipps für GTA Online sind wirklich für Anfänger gedacht. Wenn ihr aber Freunde habt, die schon länger in das Spiel investiert sind und diese Anbieten euch in einen der berühmten Heists mitzuziehen, so nehmt diese Einladung dankend an. Die Heists bieten nicht nur Spaß in der Gruppe, sondern auch meist sehr viel Geld und Erfahrungspunkte.

In Fremde Heist Sitzungen mit Spielern die man nicht kennt, sollte man sich wirklich erst wagen wenn man sich im Spiel absolut sicher fühlt und „den Dreh raus hat“.

Viel Spaß in GTA Online mit meinen Tipps für Anfänger und vielleicht sehen wir uns mal am Golfplatz.