GTA Online erreicht 2020 die bisher höchste Spielerzahl aller Zeiten

GTA Online - (C) Rockstar Games

GTA 5 und Grand Theft Auto Online erschien im Jahr 2013. Eine lange Zeit, damals noch für die PS3 und Xbox 360. Ein Jahr später für die PS4 und Xbox One, dann – wieder ein Jahr später – für den PC. 2021 wird es eine PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5/GTA Online geben, und ein Ende des Erfolgs ist nicht sichtbar. 2020 knackte das Sandbox-Action-Game von Rockstar Games einen weiteren Spieler-Rekord.

Die Popularität von Grand Theft Auto Online ist ungebrochen, dank den enormen Zustrom durch Updates und neuen Inhalten, die Rockstar im letzten Jahr servierte. Das bislang größte Update des Spiels, der El Cayo Perico Heist, führte sogar – nach 7 Jahren – einen neuen Ort in der Map hinzu, brachte neue Fahrzeuge und einen Heist, den man alleine oder mit Freunden abschließen kann.

Ob es euch überrascht – oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden, aber damit hatte GTA Online im Jahr 2020 einen neuen Spieler-Rekord zu verzeichnen. Rockstar Games hat keine genauen Zahlen angegeben, aber aufgrund einer Analyse der Nielson-Forschungsagentur SuperData, belegte GTA 5/GTA Online auf der Liste der erfolgreichsten Konsolenspiele im Dezember 2020 den vierten Platz beim digitalen Umsatz. Immerhin ist das Spiel über 7 Jahre alt, dass heißt, viele Spieler müssen sich keine GTA-Dollar um Echtgeld kaufen, weil sie bereits Millionäre im Spiel sind.

Auch die Konkurrenz im Dezember 2020 war stark. Mit Cyberpunk 2077 erschien ein massives Action-Rollenspiel und Call of Duty: Black Ops Cold War war gerade einmal ein paar Tage alt und hat Activision den nächsten Geldsegen gebracht.

Wann erscheint endlich GTA 6?

Mit dem Erfolg von GTA Online werden wir ein GTA 6 wohl nicht so schnell in die Finger bekommen. Wenn die Gerüchte stimmen, die sich auf den Marketing-Plan von Take Two stützen, wird GTA 6 nicht vor 2023/2024 seinen Release feiern.

GTA 6 wird auf jeden Fall eine Einzelspieler-Erfahrung bieten, dass hat Rockstar Games bereits bestätigt. Vielleicht kommt vorher sogar noch das gemunkelte GTA Vice City Remake, von dem einige Spieler träumen.

GTA Online ist für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Sogar die PS3-Version funktioniert „noch“.