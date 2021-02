GTA-Fans unter sich: Infos zu GTA 6 und Vice City Remake aufgetaucht

GTA 4 The Ballad Of Gay Tony - (C) Rockstar

Es vergeht keine Woche (oder kein Tag) an dem Rockstar Games anscheinend Brotkrümel für die Grand Theft Auto-Community auslegt. Zumindest sehen GTA-Fans in vielen Dingen Hinweise zu GTA 6, aber auch zu einem Vice City-Remake. Bisher hat niemand die Titel offiziell angekündigt, aber diese neue Theorien haben es in sich!

Seit wenigen Stunden ist ein neues Gerücht über den Release-Termin von GTA 6 online aufgetaucht, dass durchaus einiges an Speck mit sich hat. Es basiert auf bereits bekannten Marketing-Kampagnen von Take Two, dem Publisher der Grand Theft Auto-Spiele von Rockstar Games. Und es soll eine Rückkehr nach Vice City geben, darüber sind sich die Fans einig – ein Remake könnte in Arbeit sein.

Redditor Shimontec glaubt, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass ein Vice City-Remake auf der Red Dead Redemption 2-Engine und möglicherweise überarbeiteten Versionen von GTA 3 und San Andreas basiert.

Was ist der Beweis? Bereits im August twitterte Vector Hold, ein „Electro Synth-Projekt der 80er Jahre“, dass Rockstar „Synthwave-Künstler für einen Radiosender sucht“ und dass GTA 6 (sehr) wahrscheinlich in einem fiktiven Miami stattfinden würde.

Der Benutzer stellte fest, dass Musik eines der letzten Dinge ist, die in der Entwicklung getan werden müssen. Aber wenn Gerüchte darüber, dass GTA 6 weit von der Veröffentlichung entfernt ist, wahr sind, könnte dies bedeuten, dass wir stattdessen etwas anderes bekommen?

Kommt vor GTA 6 ein Vice City Remake?

Darüber hinaus gab es im Code von Red Dead Redemption 2 laut Dataminern Waffendateien für moderne Waffen. Waffen, die weder mit GTA 5 noch mit GTA Online übereinstimmen. Es wäre möglich, dass sie in der RDR2-Engine getestet werden, aber für ein anderes Spiel vorgesehen sind.

Shimontec stellt die Fan-Theorie auf, dass das GTA Vice City Remake auf der RDR2-Engine basiert und vielleicht gibt es auch eine Remastered-Version von GTA: San Andreas und GTA 3, wie es 2K mit Mafia: Definitive Edition getan hat. So zumindest sein Vorschlag.

Die Synthwave-Musik von Vector Hold scheint ein Beweis für ihn zu sein, dass man in die 1980er Jahre zurückkehrt. Nachdem GTA 6 laut dem Marketing-Budget-Plan von Take Two erst im Jahr 2024 kommt, hätte man mit den Remaster-Versionen vorheriger GTA-Spiele genug Material für die Spieler. Außerdem haben sich Remaster in der Videospiele-Welt bewährt. Und wenn Rockstar Games die Musik zum Schluss einkauft, wie viele andere Videospiele-Entwickler (aus lizenztechnischen Gründen), dann dürfte am GTA Vice City Remake tatsächlich etwas dran sein.

Bisher haben 80% der Reddit-User die Fan-Theorie unterstützt. Was die Theorie weiter stützt: Rockstar Games hält an Einzelspieler-Erfahrungen in Grand Theft Auto fest.