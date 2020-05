GTA Online: Rockstar Games verteilt kostenloses Geld im Spiel

GTA 5: Die Cash-Cow von Rockstar

New York City, USA – Im letzten Monat hatte jeder Spieler, der sich bei GTA Online angemeldet hatte, kostenloses Geld in der Höhe von 500.000 GTA-Dollar direkt auf sein Maze Bank-Konto erhalten. Es scheint jedoch, dass Rockstar Games nicht damit fertig ist, kostenloses Geld im Online-Modus von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) zu verteilen, da der Entwickler kürzlich angekündigt hat, dass weitere 500.000 GTA-Dollar zu gewinnen sind, und es ist in der Tat äußerst einfach, diese Moneten zu beanspruchen.

GTA Online: So kommst du kostenlos an eine halbe Million GTA-Dollar

Insbesondere muss ein Spieler das Spiel irgendwann im Mai starten, um dieses kostenlose Geld in GTA Online zu erhalten. Dies ist offensichtlich eine sehr einfache Anforderung, und das Geld wird wieder auf das Maze Bank-Konto eines Spielers eingezahlt. Wie beim Angebot des letzten Monats können Fans damit rechnen, dass dieser Betrag innerhalb von sieben Tagen nach der ersten Anmeldung eintrifft. Rockstar Games wird nicht auf dich vergessen, auch wenn du das Geld nicht gleich bekommst.

Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, mit der Spieler derzeit im Online-Geplänkel von Grand Theft Auto 5 leichten Zaster zu verdienen können, da Fans, die eine Bestätigung in zwei Schritten einrichten, weitere 500.000 GTA-Dollar erhalten. Während dies etwas komplizierter ist als nur das Spielen des Spiels, bei dem die Spieler ihre Rockstar Social Club-Konten mit ihren Konsolen-Konten verknüpfen müssen, wird die Aussicht auf kostenloses Geld in GTA 5 Online wahrscheinlich ausreichen, um viele Fans davon zu überzeugen, den Prozess zu durchlaufen.

Free GTA$500,000 Play GTA Online throughout the month of May for a one-time gift of GTA$500,000. The GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account within seven days.https://t.co/a9nEg3xmyQ pic.twitter.com/T4kAKOlYyV — Rockstar Games (@RockstarGames) May 1, 2020

Was macht man mit so vielen kostenlosen Geld?

Sobald ein Spieler seine GTA-Dollar im Mai erhalten hat, muss er nur noch herausfinden, wie er es ausgeben soll. Eine Sache, die einige Fans mit diesem Geld machen möchten, ist der Kauf eines Alien-Anzugs, mit dem sie am laufenden Alien-Krieg in GTA Online teilnehmen können . Diese außerirdischen Anzüge findet man in der Rubrik “Outfits” bei jeder Ammu-Nation. Wenn man eines dieser Outfits kauft, kann man schnell einen beträchtlichen Teil des Geldes dieses Monats ausgeben, da sie mehr als 300.000 GTA-Dollar kosten. In der Entwickler-Zentrale in New York City passt man schon auf, dass ihr keine Multimillionäre im Spiel werdet.

Natürlich gibt es mehr Gründe sich in das Spiel der Red Dead Redemption 2-Macher einzuloggen. Immerhin gibt es aktuell Geralds Missionen, die nicht nur Spaß machen, sondern ebenfalls viele GTA-Dollar in die Kasse bringen. Derzeit sieht es so aus, als würde uns Rockstar Games bald etwas über GTA 6 zeigen. Bleibt dran!

GTA Online ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.