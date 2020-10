GTA Online: Hat Rockstar Games auf das siebte Jubiläum vergessen?

Criterion Games und Stellar Entertainment entfachen den Nervenkitzel der Jagd und den Rausch der Flucht in Need for Speed Hot Pursuit Remastered neu. Das Spiel erscheint am 6. November für PlayStation 4, Xbox One sowie PC und am 13. November für Nintendo Switch und besticht durch verbesserte Grafik und plattformübergreifenden asynchronen Multiplayer-Wettbewerb. Ermöglicht wird das…