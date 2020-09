Red Dead Redemption 2: Online-Modus bekommt möglicherweise Zombies

Red Dead Redemption - Undead Nightmare - (C) Rockstar Games

Rockstar Games hat uns bisher noch nichts darüber verraten, aber findige Dataminer sind da meistens schneller. Diese haben das bevorstehende Halloween-Event des Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 möglicherweise geleakt. Es wird anscheinend Zombies geben. Und davon nicht zu wenig.

Der YouTube-Kanal „Red Dead Guides“ behauptet, die Details zu den Zombies von Red Dead Online zu haben. Nur zu sagen, dass Zombies ins Spiel implementiert werden, könnte eine Untertreibung sein. Es soll fast 50 verschiedene Zombie-Modelle geben, die man in den Dateien von Red Dead Redemption 2 gefunden hat. Diese Modelle sind alle als „Army of Fear“ gekennzeichnet und enthalten verschiedene Charaktere, darunter 19 Frauen und 29 Männer.

Red Dead Online: Kommt ein Halloween-Event für den Multiplayer-Part von Red Dead Redemption 2?

Wie diese Zombies ins Spiel passen ist derzeit noch nicht bekannt. Ein interessantes Detail ist, dass alle Untoten in Red Dead Online anscheinend eine rote Kleidung tragen, als ob sie alle Teil desselben Kultes wären. Ansonsten gibt es ähnliche Gesichter mit unterschiedlichen Haaren und Kleidungsstücken. Wir werden nicht wirklich in sprachliche Interaktion mit ihnen treten, aber es könnte zu hektischen Kämpfen kommen.

In 5 Wochen ist Halloween, also dürfte der Zeitpunkt gut sein, um Untote ins Spiel zu bringen. Vielleicht gibt es dazu auch eine ganze Quest-Reihe mit dem Namen „Army of Fear“ – oder so. Red Dead Redemption-Fans würden einen DLC lieben, der Undead Nightmare ähnlich sein würde, aber das dürfte nicht der Fall sein. Immerhin war Undead Nightmare eine Singleplayer-Erfahrung mit viel Story. Die durchgesickerten 50 Zombies sind dafür etwas zu dürftig, als ob das für einen Story-DLC reichen würde.

Wir werden wahrscheinlich nicht mehr lange darauf warten müssen, wie Rockstar Games diese Zombie-Spieldateien verwenden wird. Immerhin steht der Oktober schon fast vor der Tür.

Red Dead Online ist aktuell für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Eine PS5- und Xbox Series X-Version von Rockstar Games gilt als ziemlich sicher. Immerhin macht man sich bei GTA 5 auch die Mühe. Übrigens könnte GTA 6 könnte die Map von Red Dead Redemption 2 wiederverwenden. Wie das funktionieren könnte? Lest selbst.

