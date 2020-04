GTA 6 – Grand Theft Auto-Schauspieler sagt: “Rockstar-Leaks existieren nicht”

GTA 6 - Fotomontage von DailyGame

In letzter Zeit gab es eine große Anzahl von Gerüchten über Grand Theft Auto 6, und der Schauspieler, der Michael De Santa in GTA 5 spielte, hat es satt. Es ist fast sieben Jahre her, dass der letzte Haupteintrag in der Grand Theft Auto-Reihe veröffentlicht wurde, und Fans der Serie haben in der Zwischenzeit alle möglichen Gerüchte verbreitet. In den letzten Monaten haben diese angeblichen Lecks jedoch sowohl an Ehrgeiz als auch an Popularität zugenommen und gipfelten in einem GTA 6-Countdown-Timer, der schließlich zu nichts herunterzählte.

Es ist jedoch nicht so, dass Rockstar nicht hart arbeitet. Red Dead Redemption 2 und sein nachfolgender Online-Modus Red Dead Online wurden beide in den Jahren zwischen Grand Theft Auto 5 und jetzt veröffentlicht und bieten auch kontinuierliche Updates, genauso GTA Online. Während der mehrjährige Entwicklungszyklus der ehrgeizigen Titel von Rockstar, ganz zu schweigen von den jüngsten Steuerberichten, die Tatsache, dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet, beinahe bestätigt, hat das Unternehmen noch nichts über das Spiel zu sagen. Sogar Schauspieler erwähnen den Titel in ihrem Lebenslauf.

Der Schauspieler von Michael De Santa, Ned Luke, sprach mit Shawn “Solo” Fonteno, der Franklin Clinton spielte, kürzlich in einem Instagram-Live-Chat (via PlayStationLifeStyle.net) über die jüngsten Leaks und Gerüchte rund um das Grand Theft Auto-Franchise. Er äußerte sich frustriert über die Menge an Berichterstattung, die diese Gerüchte und angeblichen Lecks erhielten, und verwies auf einen bestimmten GTA-Fan, der behauptet hatte, Insiderinformationen zu haben. Luke sprach insbesondere über die GTA 6 Vice City-Standortgerüchte und fragte: “Wie bekommen diese Leute all diese Informationen darüber?”

Spielt GTA 6 in Vice City? Mexiko? San Andreas? London?

Von Vice City bis Carcer City gibt es keinen Mangel an Gerüchten über den Standort des nächsten GTA-Spiels, aber Luke glaubt nicht, dass die Leute ihre Hoffnungen wecken sollten. “Glaube nichts, was im Internet von Boss Man F * ck the World oder wie auch immer er heißt, sagt.”

Nachdem beide Schauspieler in der Vergangenheit für Rockstar Games gearbeitet haben, haben sie wahrscheinlich ziemlich gute Kenntnisse über die Fähigkeit des Unternehmens, in Bezug auf Geheimnisse und bevorstehende Veröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben, und Luke versichert den Spielern, dass es nur einen Ort gibt, von dem offizielle Informationen kommen, und sagt: “Wenn du es von Rockstar hörst, dann weißt du es. “

Während einige Fans sicherlich enttäuscht sind zu hören, dass einige ihrer Lieblingsgerüchte über Grand Theft Auto 6 wahrscheinlich nur Unsinn von einem anderen gelangweilten Spieler sind, werden Lukes Aussagen wahrscheinlich nicht jeden davon abhalten, an die nächste verrückte GTA 6-Theorie zu glauben, die auftaucht.

Die Aussage, die die ehemaligen GTA-Schauspieler damit sagen möchten, lautet: Rockstar Games arbeitet an GTA 6. Das Entwicklerteam wird uns dann in Kenntnis darüber setzen, wenn sie es für richtig halten. Bis dahin werden wir noch von vielen Gerüchten und angebliche Leaks hören und lesen. Das lustigste Gerücht ist wahrscheinlich, dass der Release-Termin seit Max Payne 3 feststeht.