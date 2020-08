GTA 6 mit Yakuza in Japan: Fans kreieren unglaubliche Live-Action

GTA 6 - Grand Theft Auto 6 (C) Rockstar Games

Die Yakuza-Serie hat in den letzten Jahren im Westen stetig an Bedeutung gewonnen. Kürzlich wurde Yakuza: Like a Dragon für PS5 mit einem vollständigen englischen Dub bestätigt. GTA 6 wurde bisher von Rockstar Games noch nicht angekündigt. Das hindert japanische Fans aber nicht daran eine aufwendige Live Action zu veröffentlichen.

Die Serie war jedoch in ihrem Herkunftsland Japan schon immer beliebt. Jetzt hat ein Fan ein erstaunliches Live-Action-Mashup-Video der Yakuza- und der Grand Theft Auto- Serie erstellt.

Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, folgt die Yakuza-Spieleserie einem Mitglied der japanischen Yakuza durch eine spannende und epische Krimi-Geschichte. Während die ursprünglichen sechs Spiele einem Ex-Yakuza-Mitglied namens Kazuma Kiryu folgten, wird Yakuza: Like a Dragon einem neuen Protagonisten namens Ichiban Kasuga folgen. Die Yakuza-Serie ist bekannt für ikonische Charaktere und originalgetreue Nachbildungen des Nachtlebens in Japan. GTA (Grand Theft Auto) brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter groß erklären. Immerhin wurde das Spiel über 130 Millionen Mal weltweit gekauft.

GTA 6 mit Yakuza? Fans aus Japan könnten es sich so vorstellen

Jetzt hat ein Fan diese ikonischen Aspekte der Spielserien aufgegriffen und ein erstaunliches und lustiges Live-Action-Video gedreht. Das Video nimmt auch Elemente der Spielmechanik von Grand Theft Auto auf und verwebt sie, um eine wunderbare Live-Action-Nachbildung dieser beiden Arten von Spielen zu erstellen. Das Video enthält sogar bearbeitete Eingabeaufforderungen und steife „Animationen“ in einer realen Umgebung, um das manchmal klobige Gefühl bestimmter Videospiel-Animationen zu parodieren.

Das fragliche Video wurde von einem japanischen YouTube-Kanal hochgeladen, der als Komazawa Isolation übersetzt wurde. Das Video zeigt jemanden, der als „Protagonist“ des Spiels fungiert, während er eine echte Stadt im Grand Theft Auto-Stil erkundet. Von der Optik her könnten wir uns so GTA 6 vorstellen. Das Video parodiert eine Vielzahl verschiedener Spiele und hat sogar eine nette kleine Hommage an das Metal Gear Solid- Franchise, bei dem der Hauptdarsteller jemanden verfolgt, während er sich in einem Karton versteckt. Darüber hinaus zeigt das Video den Protagonisten, der sich in mehreren Videospiel-ähnlichen Kampfszenarien befindet, in denen eine Niederlage dazu führt, dass der legendäre GTA-Schirm mit dem fetten, roten Text „Wasted“ über dem Bildschirm gezeigt wird.

Das YouTube-Video macht 11 Minuten lang Spaß. Sprachbarrieren sind keine zu befürchten.