Yakuza: Like a Dragon für PS5 ab sofort verfügbar

Legenden-Kostüm-Set für kurze Zeit kostenlos verfügbar. PS4-Spieler erhalten ein kostenfreies Next-Gen-Upgrade für Yakuza: Like a Dragon.

Yakuza: Like A Dragon - Nach der PS4-Version erscheinen PC- und Xbox-Versionen am 10. November 2020. Die PS5-Version folgt am 3. März 2021 - (C) SEGA