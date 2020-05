GTA 5: Spieler finden Release von GTA 6 – Rockstar-Spiel kostenlos im Epic Store

GTA 6 - Fotomontage von DailyGame

New York City – Während Rockstar Games über das unvermeidliche GTA 6 schweigt, haben die Fans Grand Theft Auto 5 nach möglichen Hinweisen durchsucht, wann das nächste Spiel der von der Kritik gefeierten Serie startet. Die neueste Theorie besagt, dass das Erscheinungsdatum von Grand Theft Auto 6 seit dem Start des Spiels im Jahr 2013 in GTA 5 liegt. Obwohl dies unwahrscheinlich erscheint, sind die Beweise überzeugend.

GTA 5-Spieler haben wieder einmal Kenntnis von einigen Türen an der Los Santos International Airport genommen, in diesen Zahlen wollen sie den Release-Termin von GTA 6 herausgefunden haben. Dies ist nicht das erste Mal, dass diese Theorie zur Sprache gebracht wird, aber ein Tweet von GTA 6 News hat ihr erneut Aufmerksamkeit geschenkt. Grundsätzlich sind an den Flughafentüren drei Nummernsätze angebracht: 2013, 2014 und 2021. 2013 ist das Jahr, in dem Grand Theft Auto 5 gestartet wurde, während 2014 das Jahr ist, in dem GTA 5 auf PlayStation 4 und Xbox One portiert wurde. Die Spieler haben angenommen, dass dies bedeutet, dass 2021 das Jahr sein wird, in dem GTA 6 startet.

GTA 6: Hat Rockstar Games im Jahr 2013 bereits den Release-Termin an die Türe gemalt?

Da Videospiel-Unternehmen normalerweise keine Release-Termine im Voraus planen, ist es wahrscheinlicher, dass dies nur ein Zufall ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies die einzigen Nummern an den Flughafentüren sind. In Anbetracht dessen wurde dies möglicherweise absichtlich getan, wobei die Entwickler lediglich vermuteten, dass das Erscheinungsdatum von GTA 6 im Jahr 2021 liegen würde. Die GTA 5-Spieler halten es für ein Easter-Egg. Immerhin legt Rockstar Games (aus New York City) immer eine Spur in ihren Spielen.

This might be the release date of gta 6, its odd that "2013" the release of gta 5 is there including "2021" pic.twitter.com/GJT83oNZHT — GTA 6 News (@GTAVInewz) May 9, 2020

Wann erscheint Grand Theft Auto 6?

Derzeit ist es schwierig zu sagen, wann genau der Release-Termin von GTA 6 ist. Branchenkenner sind sich uneinig, wie weit sich Grand Theft Auto 6 in der Entwicklung befindet. Einige glauben, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Stadium der Produktion befindet, andere glauben, dass es auf dem besten Weg ist, fertig zu werden. Je nachdem, wer Recht hat, liegt ein Termin für GTA 6 im Jahr 2021 sicherlich im Bereich der Möglichkeiten. Wann kommen die Spieler also zur Ruhe? Erst wenn etwas Offizielles kommt.

Wenn Grand Theft Auto 6 im Jahr 2021 startet, wird es interessant sein zu sehen, wie viel Wahrheit in den vielen Gerüchten steckt, die über das Spiel verbreitet wurden. Gerüchte und angebliche “Leaks” haben alle möglichen Behauptungen über das kommende Spiel von Rockstar Games aufgestellt und behauptet, Details über die GTA 6-Map und die Protagonisten des Spiels zu kennen.

Es gibt nicht nur Leaks über GTA 6

Ein GTA 5-Darsteller sieht die Sache anders. Er ist der Meinung: “Rockstar-Leaks existieren nicht”. In welche “Welt” soll uns der nächste Eintrag der Serie entführen? Vielleicht sogar zurück in die Vergangenheit?

Bis Rockstar Games selbst beschließt, mehr zu enthüllen, werden die Fans weiterhin ihre eigenen Theorien über das Erscheinungsdatum von GTA 6 aufstellen. Hoffentlich kommen offizielle Informationen eher früher als später, damit dieses ununterbrochene Gerücht und diese Spekulation zur Ruhe kommen können. Derzeit liefert man sich in GTA Online eine wilde Schlacht mit Aliens.

GTA 5 soll kostenlos für den Epic Games Store erscheinen

Wie einige Medien berichten, soll Grand Theft Auto 5 für die PC-Plattform von Epic Games (Fortnite) erscheinen.

Grand Theft Auto 6 soll – wenn die Gerüchte stimmen – 2021 für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 erscheinen. GTA 5 ist das weltweit erfolgreichste Entertainment-Produkt der Welt.