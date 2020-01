Videospiele-Charts: Das sind die besten Games 2010-2019

The Last of Us (PS3 - (C) Naughty Dog

Die User von Metacritic.com haben entschieden! Das sind die besten Games des letzten Jahrzehnts. Dabei sind einige klingende Namen. Wir haben euch die Zusammenstellung in umgekehrter Reihenfolge zusammengestellt. Die besten Games 2010-2019.

Die vorderen Plätze sind doch etwas überraschend. Nämlich ein Grand Theft Auto 5, welches bisher sämtliche Verkaufsrekorde angeführt hat, ist nicht auf Platz 1. Dafür macht ein anderer Titel sich einen Namen, welcher bald eine Fortsetzung erhalten wird. Doch seht selbst. Die TOP 10 des letzten Jahrzehnts.

Platz 10: Dark Souls

Das Action-Rollenspiel von FromSoftware startete eigentlich im Jahr 2009 mit Demon’s Souls. Dark Souls kam 2011 für PS3 und Xbox 360 auf den Markt. Die Windows-Version erschien ein Jahr später. Im Mai 2018 kamen die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Mit Elden Ring erscheint in naher Zukunft ein neuer Titel der Entwickler von Dark Souls, alleine schon deshalb sind wir alle sehr gepannt darauf. Immerhin schauen sich viele Videospiele-Entwickler dieses Genres Elemente des FromSoftware-Titels ab.

Platz 9: GTA 5

Etwas überraschend ist bereits auf Platz 9 der Rockstar-Titel GTA 5 zu finden. Eine Fortsetzung mit einem GTA 6 ist noch Zukunftsmusik. Erst vor einigen Monaten kam es zu einem Hype rund um GTA Online als der Casino Heist-DLC erschienen ist. Immerhin erschien der Titel erstmals 2013 für PS3 und Xbox 360, die PS4- und Xbox One-Versionen folgten, genauso wie eine PC-Version, die sich in der Modding-Szene als äußerst beliebter Titel herausstellte. Grand Theft Auto 5 ist eines der meistverkauften Videospiele weltweit und kann nur von einen Minecraft geschlagen werden. Das ist übrigens schon 2009 erschienen und deswegen nicht im Ranking, obwohl es sich noch immer größter Beliebtheit erfreut.

Platz 7: The Elder Scrolls V: Skyrim & God of War (2018)

Skyrim ist der gefühlt letzte große Titel von Bethesda. Deswegen verwundert es nicht, dass sich Gerüchte erhärtet haben, das die Entwicklung von Starfield abgesagt wurde, damit man sich einer würidgen Fortsetzung widmen kann. Mit Rage 2 und Fallout 76 hatte Bethesda nicht wirklich viel Glück.

God of War war eine würdige Neuerfindung der beliebten Spieleserie für die PlayStation 4. Es war – gelinde gesagt – einfach großartig. Eine Fortsetzung ist bereits in Arbeit. Bei mehr als 10 Millionen verkaufter Einheiten im ersten Jahr auch kein Wunder.

Die besten Games 2010-2019 – Platz 6: Bloodborne

Noch einmal FromSoftware! Neben Dark Souls gibt es noch andere weitere gute Titel der Japaner. Mit Bloodborne erschien 2015 der “geistige Nachfolger” für die PlayStation 4.

Platz 5: Mass Effect 2

Nach Anthem kann man es eigentlich gar nicht fassen, dass es einmal einen tollen Titel von BioWare gegeben hat. Spaß! Mass Effect 2 gilt als Highlight der Spieleserie, wenn nicht sogar als eines der besten Sci-Fi-Action-Rollenspiele aller Zeiten. Erst kürzlich hat ein Entwickler verraten, dass es noch viele Geschichten zu Mass Effect zu erzählen gebe. Wir hoffen das die Serie nach Andromeda zurück zu seinen Wurzeln findet.

Platz 4: Red Dead Redemption 2

Für viele in unserer Redaktion der absolute Super-Kracher: Red Dead Redemption 2. Okay, wer wollte noch nie sehen wie Pferde-Hoden am Bildschirm wackeln? Es gibt wirklich viel Detailreichtum im Spiel, dass uns und die Leser von Metacritic.com überzeugt hat. Zurecht.

Platz 3: The Witcher 3: Wild Hunt

Eigentlich erschien der Titel bereits 2015, doch erst vor wenigen Wochen konnten neue User-Rekorde eingefahren werden. Der Grund liegt auf der Hand, nachdem vor Weihnachten 2019 die neue The Witcher-Serie auf NETFLIX gestartet wurde. Die Serie mit Henry Cavill in der Hauptrolle hat viele dazu gebracht den alten Titel von damals wiederzubeleben. Steam-Rekorde inklusive!

Platz 2: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wenn es sich ein Titel verdient hat in den TOP 3 von 2010-2019 zu sein, dann ein Breath of the Wild. Das Action-Adventure war sicherlich ein Grund, warum Nintendo aus dem dunklen Zeitalter der Wii U auf die Erfolgsleiter der Switch-Konsole klettern konnte. Deswegen verwundert es nicht, dass ein Breath of the Wild 2 bei vielen Spielern weltweit auf der Watchlist ganz oben steht!

Die besten Games 2010-2019 – Platz 1: The Last of Us (PS3) / The Last of Us Remastered

Es kann nur einen Platz 1 geben und der ist mit The Last of Us wirklich gut besetzt. Das Action-Adventure/Survivel-Horror-Game muss nicht wirklich erklärt werden. Ein Videospiel das man, wie viele andere in dieser Liste, nicht versäumt haben sollte. Naughty Dog beweist bei vielen ihrer Games, dass sie absolute Perfektionisten sind. Und mit The Last of Us Part 2 erwartet uns 2020 die (hoffentlich) würdige Nachfolge dieses Meisterwerks.

Welcher Titel fehlt mir in diesen TOP 10?

Ganz klar: Ein wichtiger Shooter-Titel mit Geschichte! Dazu zählt für mich ganz klar Halo: Reach. Die Vorgeschichte zu Combat Evolved war und ist ein packender Shooter-Titel, bei dem ich nach Half-Life wirklich mitgefühlt habe. Ansonsten haben Shooter eher stumpfe Geschichten im Hintergrund, die als Vorwand zur Metzelei diesen. In Reach war das defintiv anders. Auch der Multiplayer war wirklich gut und konnte unterhalten (viele Stunden). Für mich die einzig wahre Enttäuschung. Ansonsten muss ich den Usern von Metacritic durchaus Recht geben mit ihrer Aufstellung.

Stellt sich nur die Frage: Welcher Titel fehlte euch?

Die besten Games 2019

Die User haben sich dabei ganz klar auf die Seite von Resident Evil 2 geschlagen. Auch bei uns konnte der Titel eine Wertung von 10/10 einfahren. Respekt an Capcom! Auf Platz 2 und 3 befinden sich Sekiro: Shadows Die Twice und Death Stranding.

Das “Postler-Spiel” auf Platz 3 verstehe ich nicht wirklich, auch unsere Redakteurin Eva nicht (im Test), aber was solls. Meinungen sind eben verschieden. Fire Emblem: Three Houses vor Star Wars Jedi: Fallen Order und The Outer Worlds. Etwas enttäuschend wurde Kingdom Hearts 3 “nur” Platz 15 im 2019er-Ranking. Dazu erscheint übrigens in wenigen Tagen eine Erweiterung.

