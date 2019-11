BioWare: Mass Effect hat „noch so viele Geschichten zu erzählen“

Mass Effect: Andromeda war ein Rückschritt für BioWares geliebtes Rollenspiel-Franchise. Mit seiner gemischten kritischen Resonanz und enttäuschenden Verkaufszahlen zog Publisher Electronic Arts (EA) die Reißleine. Der geplante DLC wurde abgesagt und die Serie vorübergehend auf Eis gelegt. Doch Mass Effect hat eine Zukunft.

Das Studio hat bereits einige Male über seine mögliche Rückkehr gesprochen und sie haben Ideen, wohin sie die Serie in Zukunft bringen könnten. Vor kurzem, am N7 Day, nahm der General Manager von BioWare und Mass Effect-Erfinder Casey Hudson via Twitter Kontakt auf, um bisher noch nicht gesehene und nicht verwendete Konzeptgrafiken zu teilen “Und dass die Serie noch so viele Geschichten zu erzählen hat. ”

We have so many ideas for things we want to do in #MassEffect, so much concept art that hasn't yet been brought to life, and so many stories yet to tell. #N7Day pic.twitter.com/gDXbYComCC

— Casey Hudson (@CaseyDHudson) November 7, 2019