Mass Effect Legendary Edition: Das erwartet euch im Remaster der Trilogie

Mass Effect: Legendary Edition wird ein umfangreicher Remaster der bisherigen Trilogie. - (C) BioWare, EA

Gegen Ende des Jahres gab BioWare bekannt, dass sie an einem neuen Mass Effect arbeiten. Gleichzeitig erwähnten sie auch, dass schon bald eine Remaster-Version der beliebten Mass Effect-Reihe veröffentlich wird, welche die ersten drei Teile beinhalten soll. Mehr als einen kurzen Reveal-Trailer gab es jedoch nicht und es wurde still um das Projekt. Heute hingegen spendierte uns der Entwickler BioWare nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch einen Release-Termin und erste Details. So soll die verbesserte Version Mass Effect Legendary Edition heißen und am 14. Mai für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

Laut der offiziellen Website soll die alte Trilogie in einem neuen Look erscheinen. Die Trilogie ist in 4K Ultra HD spielbar, sowie mit einer verbesserten Leistung und einer Optik in HDR. Vor allem die Welt des ersten Mass Effect aus dem Jahr 2007 soll dabei komplett überarbeitet sein. Mit besserer Umgebungskunst, visuelle Effekte und Levelbeleuchtung soll es hervorstechen.

Das erste Mass Effect soll außerdem noch verbesserte Gameplay-Elemente enthalten, und so an die Nachfolger angepasst werden. Neben verbesserter Zielerfassung und Waffenbalance, soll das Spiel außerdem noch eine angepasste Steuerung, sowie ein optimiertes Truppen- und Deckungsverhalten beinhalten. Für den PC soll das Remaster ein modernisiertes PC-Erlebnis aller drei Teile darstellen und DirectX-11, sowie eine native 21:9 Breitbildunterstützung liefern.

Neben kosmetischen Verbesserungen, soll die Mass Effect Legendary Edition jedoch auch zahlreiche DLC und erweiterte Inhalte beinhalten. Neben allen Basis-Inhalten der Trilogie, sollen auch alle Story-Erweiterungen, Promo-Waffen, Panzerungen und Packs inkludiert sein. Insgesamt sollen es dabei 40 zusätzliche Inhalte sein. Außerdem wird es nun möglich sein den weiblichen Shepard in allen drei Teilen der Reihe zu spielen. Dazu gibt es neue Make-up, Haar und Hauttöne, die man bei der Charaktererstellung wählen kann.

Mass Effect Legendary Edition vorbestellen

Es ist bereits möglich das Remaster online vorzubestellen. Die Xbox-Version des Spiels kostet momentan 69,99€. Besitzer eines Game Pass können allerdings mit EA Play auf einen Rabatt zurückgreifen und müssen nur 62,99€ zahlen. Auf Steam hingegen schlägt das Remaster mit 59,99€ zu Buche.

Wem das allerdings noch nicht reicht, kann auf der offiziellen BioWare-Homepage die Version des ,,Mass Effect Legendary Cache“ erwerben. Jene Version kostet momentan noch $149 und beinhaltet ein Steelcase, diverse Pins, eine Kunstleinwand, einen N7-Aufnahmebrief, sowie ein lebensgroßes Replikat des N7-Helms. Es muss jedoch angemerkt werden, dass das eigentlich Spiel NICHT beinhaltet ist. Daher eignet sie sich vermutlich nur für echte Sammler.