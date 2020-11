Mass Effect: Neues Spiel und Remaster von BioWare in Arbeit

Mass Effect: Legendary Edition wird 2021 für Konsolen und PCs veröffentlicht, wie BioWare dieses Wochenende bestätigte. Außerdem gibt es ein ganz neues Spiel, dass sich in Entwicklung befindet.

Die Drei-Spiele-Sammlung wird alle DLCs aus den Originalversionen enthalten, sagte BioWares Studio GM Casey Hudson, sowie verschiedene grafische Verbesserungen wie 4K Ultra HD-Texturen, bessere Charaktermodelle und neue Effekte.

„Wir haben (seit Jahren!) eure Anfragen nach einem Mass Effect-Remastern gehört. Wir freuen uns sehr, endlich mitteilen zu können, dass wir an einer überarbeiteten Ausgabe der Mass Effect-Trilogie gearbeitet haben“, sagte Hudson. „Unser Ziel war es nicht, die ursprünglichen Spiele neu zu gestalten oder neu zu interpretieren, sondern die Erfahrung zu modernisieren, damit Fans und neue Spieler die ursprüngliche Arbeit in ihrer bestmöglichen Form erleben können.

„Es war erstaunlich zu sehen, wie die Abenteuer von Commander Shepard in superscharfer Auflösung, schnelleren Frameraten und wunderschönen visuellen Verbesserungen neues Leben erwecken.“

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1

