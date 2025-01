Mass Effect 5: Release später als Fans lieb ist?

Obwohl die Arbeiten an Dragon Age: The Veilguard abgeschlossen sind, wird der nächste Mass Effect-Titel von BioWare wohl nicht so bald erscheinen. Seit dem ersten Teaser im Jahr 2020 warten die Fans auf Neuigkeiten zum Nachfolger der ursprünglichen Trilogie, doch in der Zwischenzeit gab es nur wenige Informationen. Viele hatten gehofft, dass das neue Mass Effect bald nach Abschluss von The Veilguard erscheinen würde, aber es könnte länger dauern als erwartet.

Der Entwickler hat bestätigt, dass sie sich jetzt auf Mass Effect 5 konzentrieren und keine Pläne haben, DLCs für den letzten Dragon Age-Titel zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass mehr Leute und Ressourcen für Mass Effect zur Verfügung stehen, aber die Fans sollten ihre Erwartungen bezüglich des Veröffentlichungszeitplans anpassen. Der ehemalige BioWare-Manager Mark Darrah hat in einem Video auf seinem YouTube-Kanal am 21. Januar 2025 den voraussichtlichen Zeitplan für die Produktion des nächsten Mass Effect-Spiels erläutert.

Er erklärte, dass das gesamte Team zuvor an Dragon Age: The Veilguard gearbeitet hat, was eine außergewöhnliche Konzentration darstellte, die das Studio seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Zwar stehen nun viele Leute bereit, an Mass Effect zu arbeiten, aber das Spiel selbst ist noch nicht weit genug fortgeschritten, um so viel gleichzeitige Arbeit zu verkraften. Veteranen der Serie arbeiten zwar am Titel, aber laut Darrah muss noch viel getan werden, bevor das Projekt für ein größeres Team bereit ist.

Mass Effect 5 ist noch in einer frühen Entwicklungs-Phase und ein Release entfernt

Aktuell gibt es einfach nicht genug Arbeit, um alle BioWare-Mitarbeiter voll auszulasten. Darrah erklärt, dass sie innerhalb von EA andere Aufgaben übernehmen müssen, während eine kleinere Gruppe die Grundlagen für Mass Effect 5 legt, um die Produktion zu beschleunigen und mehr Entwickler hinzuzuziehen. Was genau diese anderen Aufgaben sein werden, ist unklar. Insider haben angemerkt, dass ein Remaster von Dragon Age eine Herausforderung wäre, und das Studio hat bereits bestätigt, dass es keinen DLC für das letzte Dragon Age-Spiel geben wird.

Die Nachricht, dass Mass Effect 5 länger als erwartet dauern könnte, obwohl BioWare Mitarbeiter entlassen hat, mag enttäuschend sein, aber Darrah betont auch die positiven Aspekte. Mehr Mitarbeiter und Ressourcen als nötig zu haben, kann von Vorteil sein, da sich die Teams darauf konzentrieren können, das bestmögliche Spiel zu entwickeln, ohne Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Vorerst müssen die Fans jedoch auf weitere Details warten.

Das letzte Dragon Age-Spiel hat zwar Gerüchte über die Rückkehr von Shepard in Mass Effect 5 bestätigt, aber abgesehen von solchen Spekulationen gibt es derzeit nicht viel Konkretes über das neue Spiel zu berichten.

Quelle: youtube.com via Mark Darrah on Games