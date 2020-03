The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild 2 – Die klassischen Dungeons kommen wieder zurück!

Ein aktuelles Gerücht gibt denjenigen Hoffnung, die Dungeons der alten Schule wollen und sie in Breath of the Wild vermisst haben.

von Markus

aktualisiert am 27.03.2020 um 10:45

in Games, Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - (C) Nintendo

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild war eines dieser Spiele, die genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgreich waren. Es wurde mit dem neuesten System von Nintendo gestartet und hat es geschafft, fast alles richtig zu machen. 3 Jahre nach dem Release bleibt es einer der größten und beständigsten Verkaufstitel der Switch. Kritiker und Fans lieben das Spiel und nicht wenige haben eine Höchstwertung vergeben. Für einige ist einer der wenigen Fehler des Spiels: das fast vollständige Fehlen traditioneller Dungeons. Die offene Welt von Hyrule hatte nämlich nicht die Dungeons, die wir aus allen anderen Zelda-Titeln kannten. Mit Breath of the Wild 2 soll sich das ändern, wie ein aktuelles Gerücht hindeutet. Breath of the Wild 2: Weniger Open World, mehr linieares Gameplay? Das Spiel soll von Anfang an etwas linearer sein, als noch Teil 1 des Spiels. Die große Offenheit von Breath of the Wild war sicherlich eines der beeindruckenden Dinge des Spiels und erinnerte mich etwas an Wind Waker, aber – nicht nur mir – fehlten die klassischen Dungeons. Diese sollen nun zurückkehren, mit allen Details die wir bisher von Zelda-Spielen gewohnt waren. McVicker hatte diese Woche einige Leaks und Gerüchte zu BotW 2 veröffentlicht. Er war in der Vergangenheit bisher immer eine ziemlich genaue Quelle, allerdings waren die letzten Wochen viele falsche Nintendo-Gerüchte im Umlauf. Einzig die Nintendo Direct-Sendung war richtig, die vorher gar nicht angekündigt wurde, sowie die Veröffentlichung eines Star Wars-Fan-Lieblings-Titels und einiger 2K-Games. Das stimmte zumindest. Advertisment

