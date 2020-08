Zelda: Breath of the Wild – Modder erstellt Mario Kart-Kurs im Spiel

Mario Kart (Wii) als Mini-Spiel in The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild war ein Hit bei den Spielern, da sie Link in eine größere offene Welt als je zuvor versetzte und die beeindruckende Grafik illustrierte, die auf dem Nintendo Switch genutzt werden konnte. Ein Spieler hat dem Titel jetzt noch mehr Leben eingehaucht, indem er ihn mit Mario Kart in einem einzigartigen Mod kombiniert.

Der Modder und YouTuber, Waikuteru, hat ein 20-minütiges Video hochgeladen, das eine Mario Kart-Rennstrecke zeigt, die er in The Legend of Zelda: Breath of the Wild implementiert hat. Der Mod verwendet seine eigene einzigartige Musik und soll den Spielern ein beeindruckendes Erlebnis sowie eine abwechslungsreiche Herausforderung bieten. Der Minispiel-Modus hat auch einen eigenen Dialog, was eine beeindruckende Leistung ist. Viele der Kommentare zum Video haben Erstaunen über die Qualität des Mods zum Ausdruck gebracht.

Breath of the Wild-Mod zeigt euch eine vollständige Mario Kart-Rennstrecke

Die Rennstrecke ist eine exakte Nachbildung von „Luigi’s Piste“ von Mario Kart (Wii). Schaut euch das Rennfeeling des Mods in diesem 20-Minuten-Video an:

Der Mod wurde in einer Arbeitszeit von 100 bis 120 Stunden gemacht, wie uns Waikuteru selbst mitgeteilt hat. Die Piste kann man über Taburasa (Dorf, das man per Quest aufbaut) auffinden. Man kann vom Akkala-Turm aus zur Piste mit dem Paragsegel gelangen.

„Man kann sagen, dass das Haupt-Ziel ist, meine Bestzeit zu schlagen. Doch auch wenn die Spieler es nicht schaffen sollten, erwarten sie tolle Belohnungen! Meine Bestzeit ist übrigens: 0:56,69“, so der Modder gegenüber DailyGame.at.

Das Mini-Spiel für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist übrigens komplett in Deutsch verfügbar.

Das Minispiel ist jetzt für Patrons als Early Access (früher Zugang) verfügbar: https://www.patreon.com/posts/time-trial-early-40350167 Der öffentliche Release ist am 18. August 2020. Der Mod ist nicht auf der Nintendo-Konsole spielbar.

Dieser beeindruckende Mod ist nicht der erste seiner Art in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es wird aber nur wenige Mods geben, die so einzigartig sind wie jener das von Mario Kart Wii inspirierte Projekt, aber die Community wird voraussichtlich weiterhin interessante Inhalte beitragen, die zur Langlebigkeit des Spiels beitragen.

Mehr Mods für das beliebte Nintendo Switch-Spiel verfügbar

Die Fan-Gemeinde unterhält sich selbst. Wie wir euch bereits berichtet haben gibt es unzählige interessante Modifikationen für das offene Action-Adventure. So fügte ein Spieler das Sandschiff-Dungeon von Skyward Sword in der Wüste hinzu. Ein Kampf-Clip von Zelda – nicht von Link – begeisterte die Fans vor wenigen Wochen. Und Waikuteru, der dieses Mario Kart-Mini-Spiel integrierte, zeigte uns letzten Monat das größte Dungeon aller Zeiten in einem Zelda-Titel.

Breath of the Wild ist ab sofort auf Nintendo Switch und Wii U verfügbar.